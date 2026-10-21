MasterChef Celebrity: Wanda Nara apuró a Edith Hermida y Sebastián Presta y encendió el romance

Entre la tensión de los fuegos y la exigencia de las cocinas, Wanda Nara aprovechó la oportunidad para indagar sobre la complicidad entre Edith Hermida y Sebastián Presta. Con picardía y el apoyo de todo el balcón, la conductora alimentó un incipiente shippeo que culminó con dedicatorias de platos, piropos sin filtro y una confesión que conmovió a todos en el estudio.

Cuando la presión de la competencia parece devorar el ambiente, el humor y las chispas del amor encuentran el espacio perfecto para colarse. En la última gala de eliminación emitida por la pantalla de El 9 Televida, los televidentes presenciaron el nacimiento de una de las parejas más inesperadas del certamen: la que integran la panelista Edith Hermida y el comediante Sebastián Presta.

Atenta a los movimientos de las estaciones, Wanda Nara no dejó pasar la coquetería y subió al balcón para indagar entre los participantes salvados sobre los rumores que corrían en el estudio.

“En época de malaria hay que conformarse con lo que hay”

Con su estilo punzante, la conductora arrinconó a Elizabeth Vernaci para que opinara sobre el acercamiento de la dupla:

La chispa en el balcón: “¿Cómo ves la pareja de Presta y Edith? Porque parece que hay algo ahí, nos enteramos de que hay un shippeo. Él le tiró un poco de onda y ella agarró viaje” , apuró Wanda entre risas.

El acercamiento en las cocinas: Al escuchar la conversación, Edith se acercó a la mesa de trabajo de Presta, quien la recibió con un afectuoso “¿Querés probar, mi amor?”, desatando los gritos de sus compañeros que exigían un beso a viva voz.

“El mondongo del amor” y una confesión en vivo

Al momento de presentar su preparación ante Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, el humorista decidió bautizar su receta como “El mondongo del amor”. Mientras explicaba que lo había elaborado con mucho afecto porque sus compañeros le caían muy bien, Mike Amigorena intervino desde las alturas aclarando con picardía: “Y aparte se está enamorando”.

Tras escuchar el veredicto de los jueces, Wanda Nara le pidió al participante que enunciara tres motivos para no quedar eliminado de la competencia: “Una es que soy feliz estando acá, la otra es que estoy aprendiendo… y la última es Edith”, confesó Sebastián Presta, dejando a la conductora al borde del colapso emocional: “Ay no, no se puede ir entonces, qué difícil, me da pena romper esta historia de amor”.

Para cerrar el inolvidable pasaje, el actor se retiró de la zona de juzgamiento directo hacia la cocina de Hermida lanzando entre risas: “Ya está, me voy, Edith, me voy, mi amor, me despiden”, mientras todo el estudio entonaba cánticos para pedir por su continuidad.

Viví toda la interna de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.