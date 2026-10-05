MasterChef Celebrity: quién fue el primer eliminado tras presentar grasa cruda y plástico en su plato

La primera gala de delantales negros de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity por El 9 Televida no dio margen de error. La propuesta culinaria exigía elaborar una milanesa con hueso, guarnición y un dip, inspirada en el plato con el que Ian Lucas se consagró campeón en la edición anterior. Mirá quién quedó afuera.

La gala de eliminación de este domingo dejó el primer momento de máxima tensión en la pantalla de El 9 Televida. En una noche de alta exigencia donde los participantes debían recrear la famosa milanesa con hueso de la edición anterior, Pachu Peña cometió errores imperdonables para el jurado: presentó un trozo de film plástico adherido a la carne y grasa sin cocinar en lugar de queso. Pese al toque de humor que intentó darle a su preparación, el comediante quedó fuera de MasterChef Celebrity y se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

Mientras Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi lograron destacar con las mejores preparaciones, la zona de peligro quedó reservada para la terna integrada por Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña.

“Es contaminación física”: la durísima devolución del jurado

El humorista presentó su plato bautizado como “Mila Clown”, una milanesa decorada con una cara de payaso. Si bien el aspecto visual generó sonrisas iniciales, el análisis de los jueces destruyó por completo la propuesta.

Damián Betular detectó rápidamente dos fallas críticas en el plato:

Contaminación por plástico: Un pedazo de film transparente quedó incrustado en la carne tras el martilleo previo a la cocción. “Eso es contaminación física” , remarcó el pastelero.

Grasa sin cocinar: El jurado descubrió que lo que parecía queso derretido sobre la milanesa era en verdad grasa cruda. “No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor”, sentenció Betular.

A estos fallos se sumó la dura crítica de Germán Martitegui, quien no ocultó su disgusto al probar la preparación: “Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más”, lanzó tajante.

La emotiva despedida de Pachu Peña y la promesa del repechaje

Tras un complejo debate, Martitegui fue el encargado de anunciar el veredicto definitivo: “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña”.

A pesar del trágico desenlace culinario, la despedida estuvo repleta de afecto por parte del equipo y sus compañeros. Maru Botana confesó que van a extrañar su risa en el estudio y lo alentó a prepararse para la revancha.

Antes de dejar su delantal en la mesada y retirarse entre aplausos, Pachu dejó una de sus frases de cabecera: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”, confirmando además que dirá presente cuando abra la instancia de repechaje.

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