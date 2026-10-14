MasterChef Celebrity: Edith Hermida enfrentó los rumores de romance con Sebastián Presta y mandó al frente a Marixa Balli

Las internas de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida no dejan de estallar tanto dentro como fuera de la cocina. Mientras la conductora Edith Hermida rompió el silencio tras ser vista a puros coqueteos con el humorista Sebastián Presta —e involucró a Marixa Balli en un divertido triángulo de celos—, la reciente eliminada Paula Trapani no guardó silencio y disparó duramente contra el jurado por su salida del certamen.

El backstage del reality culinario más visto del país se convirtió en un polvorín. Por un lado, las chispas del amor y la coquetería rozan a varios de sus participantes; por el otro, el enojo tras las eliminaciones sigue dejando esquirlas entre los famosos.

En las últimas horas, Edith Hermida fue abordada por la prensa tras los persistentes rumores que la vinculan sentimentalmente con su compañero de certamen, el humorista Sebastián Presta.

“Él gusta de mí, pero le regaló un chocolate a Marixa Balli”

Con su clásico sentido del humor y sin esquivar el tema, la panelista confirmó que existe un acercamiento, aunque mandó al frente al comediante: “Él me coquetea a mí, me mira con deseo, yo me doy cuenta. A mí me da vergüenza a veces, no me gusta tanto, pero él gusta de mí. Me hace reír, que es importante”, confesó entre risas.

Sin embargo, Hermida no tardó en dejar expuesta una “traición” al aire que involucra a la morocha del certamen: “¿Pero sabés lo que hizo? Fue y le estuvo tirando onda a Marixa Balli, no da. Vino Marixa y me contó que Presta le había regalado un chocolate; a mí no me regaló nada. Me tiene podrida Marixa Balli, no es la primera vez que se mete en mi estofado”, bromeó recordando viejos cruces del pasado.

Paula Trapani apuntó contra el jurado: “Me sentí abandonada”

En la vereda de enfrente, la tensión pasó de los romances a la disconformidad con las evaluaciones. Tras convertirse en la segunda eliminada del programa debido a la cocción de su calamar, la periodista Paula Trapani rompió el silencio en los canales de streaming y lanzó munición gruesa contra el tribunal integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Falta de ayuda en las cocinas: “En toda la cocinada yo me sentí abandonada. Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos, y que no necesitaba tanta ayuda” .

Cuestionamientos a la imparcialidad: “Muy justos no fueron. Yo creo que preferencias todos deben tener, la objetividad no existe”.

Trapani remarcó además que si bien Martitegui la aconsejó en un paso de la receta, la devolución final la terminó perjudicando letalmente: “No puedo decir que haya sido a propósito, pero me abandonaron”, concluyó dolida tras su temprano paso por el show.

Seguí todas las primicias, romances y polémicas de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.