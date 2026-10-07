Más argentinos no había: la historia del Poncho Bandera que usó La Sole en la despedida de Messi

Uno de los momentos más emotivos en el cierre del tributo a Lionel Messi en el Estadio Monumental tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, quien entonó el clásico “Brindis” luciendo un impactante Poncho Bandera.

Uno de los momentos más emotivos en el cierre del tributo a Lionel Messi en el Estadio Monumental tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, quien entonó el clásico “Brindis” luciendo un impactante Poncho Bandera. La prenda, una obra de arte textil de origen catamarqueño cargada de historia, robó todas las miradas de la noche y terminó en manos de uno de los futbolistas de la Selección Argentina tras un inolvidable trueque en pleno campo de juego.

La histórica velada del martes en Núñez no solo estuvo marcada por el triunfo 3-0 ante Benín y las lágrimas por la última función de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. En la antesala de la entrega de plaquetas institucionales, Soledad Pastorutti hizo su aparición sobre el césped para interpretar “Brindis”, el tema que se convirtió en un himno de acompañamiento para la carrera del capitán.

Sin embargo, además de su impecable actuación, las miradas se posaron sobre la prenda con la que se presentó: un imponente poncho con el diseño de la bandera argentina que esconde un origen artesanal muy especial.

Una joya textil nacida en Belén

El bautizado “Poncho Bandera” fue confeccionado en la ciudad catamarqueña de Belén por los reconocidos artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, creadores del emprendimiento Rua Chaky (“hecho a mano”). El origen del diseño se remonta a 16 años atrás, cuando lo crearon inspirados en los símbolos patrios para las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

La historia entre La Sole y esta prenda se selló el pasado 19 de julio durante la 55.ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. En aquella noche, la cantante celebraba sus 30 años de trayectoria y los artesanos le obsequiaron esta pieza única, la cual la artista adoptó rápidamente para revolear con orgullo en sus presentaciones.

El vínculo con la Scaloneta y el afortunado que se lo llevó

El idilio de esta prenda artesanal con la Selección Argentina no comenzó en Núñez. En 2023, el defensor Lisandro Martínez ya se había fotografiado luciendo el mismo modelo confeccionado por los artesanos catamarqueños.

Sin embargo, en esta oportunidad el poncho cambió de dueño en pleno Estadio Monumental. Tras finalizar su actuación y mientras los futbolistas saludaban a los artistas en el centro de la cancha, el joven futbolista Agustín Giay se acercó a la cantante y le propuso un intercambio: le entregó uno de los camperones oficiales del seleccionado nacional a cambio de la icónica prenda norteña.

Un recuerdo imborrable que unió la música popular, la artesanía tradicional de Catamarca y la noche más emotiva del fútbol argentino.