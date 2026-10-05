“Lo que no sanas, se repite”: En Bahar la protagonista echará a Uras de la casa tras recordar la traición de Timur

Las emociones estarán al límite en el capítulo de este lunes a la noche de Bahar por El 9 Televida. Tras el cruce desgarrador donde Seren le pondrá un freno definitivo a su matrimonio, Bahar ingresará a la habitación para enfrentar a su hijo, quien permanecerá hundido y devastado sobre la cama.

La trama de Bahar alcanzará un pico dramático de alto impacto este lunes por la noche en la pantalla de El 9 Televida. Luego de la devastadora discusión entre Seren y Uras, será la propia Bahar quien tome la decisión más difícil de su vida como madre: armará la valija de su hijo y lo echará de la propiedad. Recordando la dolorosa infidelidad de Timur que le destrozó el corazón años atrás, la protagonista le dejará en claro a Uras que bajo su techo no hay lugar para los traidores.

Sin pronunciar una sola palabra al comienzo, la protagonista irá directo al armario, sacará una maleta y comenzará a llenarla con la ropa del joven, dejando en claro que no habrá contemplaciones frente a la traición cometida contra Seren.

El fantasma de Timur: el desgarrador recuerdo de Bahar

Para Bahar, la situación representará una encrucijada destructiva. Como madre, sufrirá el dolor de ver a su hijo destruido, pero como mujer sabrá que perdonar su desliz con Maral significaría traicionar su propia historia de sufrimiento y superación.

Mientras empaca la ropa de Uras, la protagonista recordará entre lágrimas los momentos más oscuros de su pasado junto a Timur: “Se iba de viaje por trabajo. Yo le hacía la maleta, le planchaba todo para que estuviera guapo. Creía que era para su imagen profesional, cuando en realidad lo estaba dejando impecable para verse con otra. Era yo quien les compraba los regalos a ustedes; él nunca les compró nada, se iba a ver a Rengin”, le confesará contenida por la rabia.

“Es hora de que te vayas”: la sentencia que dejará a Uras en la calle

Ante un Uras completamente roto y sin capacidad de reacción, Bahar le aplicará su propia medicina recordando las palabras que él mismo pronunció en el pasado:

La condena: “Cuando tu padre me fue infiel, ¿sabes qué dijiste? ‘Es hora de que te vayas’. Y ahora yo te digo exactamente lo mismo” .

La desesperada súplica de Uras: El joven intentará justificarse argumentando que la propiedad también es su hogar y que, por encima de todo, es su hijo.

El cierre definitivo de Bahar: “Esta casa es de los que conocen la lealtad y el amor incondicional. Tú no puedes estar aquí”.

Con esta contundente lección de dignidad y lealtad, Uras comprenderá que su desliz le habrá costado no solo a su esposa, sino también el refugio de la familia que su madre siempre juró proteger.

No te pierdas este capítulo imperdible de Bahar, este lunes por la noche en El 9 Televida.