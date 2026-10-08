“Lloré un rato”: Franco Colapinto se emocionó por la despedida de Messi antes de correr en el Gran Premio de Singapur

En la previa del Gran Premio de Singapur, la joven estrella argentina de la Fórmula 1, Franco Colapinto, se tomó un momento para reflexionar sobre la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El piloto de Alpine no ocultó su sensibilidad al confesar que lloró por la partida del capitán albiceleste.

Las emociones argentinas tras la histórica noche en el Estadio Monumental cruzaron fronteras y llegaron hasta el paddock de la Fórmula 1. En la antesala del Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto dialogó con la prensa sobre cómo impactó en su intimidad la última función de Lionel Messi luciendo la camiseta albiceleste.

El joven piloto de 23 años, conocido por su carisma y espontaneidad, no dudó en reconocer la conmoción que le provocó el homenaje al astro rosarino: “Yo me emociono mucho. Lloré un rato. Fue un momento muy emocionante para toda la Argentina. El que no se emocionó con la despedida de Leo está mal. En mi casa siempre lloro por boludeces, pero por esto lo valía. Una tristeza grande”, confesó entre risas en diálogo con ESPN.

Fiel a su estilo descontracturado, Colapinto también protagonizó un momento desopilante al llegar al circuito. Al momento de firmarle un autógrafo a un aficionado que vestía la camiseta de la Selección de España, el bonaerense lo cruzó entre risas: “Está mal esa, eh”, provocando las carcajadas de los presentes antes de dar vuelta la página: “Basta de fútbol, ahora nos enfocamos en el automovilismo”.

El desafío técnico en Marina Bay y la pelea ante Racing Bulls

Ya enfocado en la actividad sobre la pista, Colapinto y su escudería, Alpine, llegan a Marina Bay con la necesidad urgente de cortar una racha de dos carreras consecutivas sin sumar puntos (tras los complejos compromisos en Bakú y Sepang). Esta situación amplió a 22 puntos la brecha a favor de Racing Bulls en la intensa lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

A pesar del margen, el argentino se mostró optimista de cara al fin de semana, que contará con formato Sprint:

El rendimiento del monoplaza (A526): “Últimamente hemos tenido un auto muy bueno, no es un problema de competitividad. En la última carrera tuvimos penalización por unidad de potencia y largamos desde el fondo, pero el ritmo fue muy fuerte.”

Las mejoras tras los paquetes de actualización: “Demostramos ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban bien a nuestro auto. Dimos buenos pasos desde Zandvoort y Monza” .

La batalla por el torneo: “Hasta la última carrera vamos a seguir luchando. Quedan puntos en juego y definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo.”

La única práctica libre (FP1) será determinante para poner a punto el coche antes de la clasificación Sprint, en un trazado urbano exigente donde Colapinto buscará dar el golpe y volver a meterse en la zona de puntuación.