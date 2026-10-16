Llega la magia de los más chicos: este viernes estrena MasterChef Junior en El 9 Televida

Este viernes 16 de octubre desembarca la nueva temporada de MasterChef Junior con la conducción de Verónica Lozano y un jurado de lujo integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. Doce pequeños participantes competirán por demostrar su creatividad y talento gastronómico en una edición pensada para emocionar a toda la familia.

El formato culinario más exitoso del mundo abre sus puertas a una nueva generación de apasionados por la gastronomía. Desde este viernes 16 de octubre a las 22:45 horas, la pantalla de El 9 Televida se prepara para recibir la esperada edición de MasterChef Junior, un ciclo producido por Telefe y Boxfish que reunirá a doce niños y niñas de distintas partes del país.

Bajo la conducción de Verónica Lozano, la competencia promete noches cargadas de frescura, desafíos técnicos sorpresivos y sobre todo mucha diversión.

Jurado estelar para evaluar a los pequeños talentos

Para guiar y juzgar cada una de las preparaciones, la cocina contará con un tribunal exigente pero contenedor. Junto al consagrado chef Germán Martitegui y la experta pastelera Maru Botana, se sumará el joven influencer e ídolo juvenil Ian Lucas, quien aportará una mirada fresca y cercana para acompañar el aprendizaje de los participantes en cada estación de trabajo.

Los tres jurados serán los encargados de probar los platillos, brindar consejos culinarios y determinar quiénes avanzarán en la competencia semana a semana.

Dónde y cómo ver la competencia

La experiencia multiplataforma de MasterChef Junior permitirá seguir cada alternativa del reality a través de diferentes pantallas y soportes:

Televisión: Emisión de los episodios estrena los viernes a las 21:30 hs por la pantalla de El 9 Televida. Retransmisiones semanales en las señales TNT y Discovery Home & Health.

Streaming: Todos los capítulos completos quedarán disponibles en la plataforma HBO Max inmediatamente después de cada emisión.

Cobertura Digital: Streams Telefe ofrecerá un React en vivo, conducido por Juli Castro y Mernuel, todos los viernes desde las 21:00 hs, para reaccionar en tiempo real a todo lo que suceda en el estudio.

No te pierdas el gran debut de MasterChef Junior este viernes en la pantalla de El 9 Televida.