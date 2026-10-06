Lágrimas y emoción en MasterChef Celebrity: Lizy Tagliani recordó su humilde infancia y conmovió a todos

La segunda semana de MasterChef Celebrity por El 9 Televida no solo trajo desafíos culinarios complejos, sino también instantes de profunda sensibilidad. En la última gala, Lizy Tagliani se convirtió en la gran protagonista de la noche tras presentar su sándwich gourmet en baguette, bautizado humorísticamente como “Parigay”.

La emoción volvió a apoderarse de la cocina de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida. Luego de recibir deslumbrantes elogios por parte del jurado por su sándwich “Parigay”, Lizy Tagliani rompió en llanto al recordar un doloroso episodio de su infancia junto a su madre. La conductora confesó la vergüenza que sentía de niña cuando llevaba sándwiches armados con sobras de comida al colegio y reflexionó sobre cómo la vida le dio revancha en el presente.

La preparación —que incluyó carne, vegetales, aceitunas, papas fritas y una mayonesa casera que elaboró por primera vez en su vida— conquistó de inmediato el paladar de Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui, quien destacó la perfecta distribución de capas de sabores en cada bocado.

Un recuerdo de infancia que quebró a la comediante

Sin embargo, el clima festivo dio un vuelco conmovedor cuando la conductora Wanda Nara le preguntó si la excelente devolución del jurado la impactaba emocionalmente. Entre lágrimas, Lizy abrió su corazón y rescató un recuerdo de sus primeros años de vida: “Cuando era chiquita me daba vergüenza ir al colegio con el sándwich porque tenía de todo, por ahí fideos, lo que sobraba, y se usaba de jamón y queso”, relató con la voz quebrada.

La comediante explicó cómo ocultaba el contenido de sus almuerzos escolares ante la mirada de sus compañeros: “Ahora quería que se viera todo, porque en esa época lo tapaba porque me daba vergüenza”, reflexionó, conectando la humilde realidad de su niñez con el orgullo de poder exhibir su plato entero y reluciente ante las cámaras.

“Lo que es el destino”: la reflexión sobre su presente

Atenta a las palabras de la participante, Wanda Nara no tardó en destacar el enorme recorrido de superación de la humorista: “Lo que es el destino, ¿no?”, expresó, en clara referencia a la hermosa vida familiar que Lizy construyó en la actualidad tras la adopción de su hijo Tati junto a su esposo Sebastián Nebot.

No es la primera vez que la artista conecta su experiencia en el certamen con las carencias del pasado. Días atrás, al frustrarse por una mala ejecución con un pastel de pescado, se mostró angustiada por la idea de desperdiciar ingredientes: “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”, había expresado en aquella oportunidad, reafirmando una lección de humildad que volvió a emocionar a toda la audiencia.

Seguí todos los momentos más conmovedores e imperdibles de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.