La historia secreta de The Sistars tras su paso por Popstars: el dúo de hermanas que hace historia

El emblemático regreso de Popstars a la televisión abierta en 2026 sigue dejando historias de superación que cautivan al público. Las hermanas Máxima Tellado y Valentina Tellado, integrantes del cotizado dúo The Sistars, revolucionaron las audiciones al presentarse en el certamen. Acá su historia.

El fenómeno de Popstars regresó con fuerza a la pantalla chica nacional para descubrir a las nuevas figuras del canto y la danza. Entre las participantes que más revuelo generaron desde las primeras emisiones de agosto se destacan Máxima Tellado (20) y Valentina Tellado (22), quienes conformaron en 2017 el dúo pop The Sistars y decidieron asumir el riesgo de audicionar de forma individual en el certamen.

Con una sólida formación artística cosechada desde la infancia, las hermanas sorprendieron con cambios de imagen radicales —mechitas rubias para Máxima y extensiones turquesas para Valentina— antes de encarar las rigurosas instancias de improvisación, coreografía y canto.

De las redes sociales a la exigencia del primetime

El camino de The Sistars comenzó años atrás compartiendo covers en redes sociales acompañados por ukeleles, llamando la atención de los propios intérpretes de los temas. Más tarde, avanzaron en la composición propia navegando entre el pop, R&B, cumbia y música electrónica, hasta editar en junio de 2024 su álbum de estudio Femme Fatale, el cual incluyó una colaboración especial con Brenda Asnicar y un icónico sample de la telenovela Patito Feo.

Sin embargo, el salto a la televisión abierta implicó una prueba emocional y profesional inédita. Aunque en un principio soñaban con integrar juntas la banda pop definitiva del reality, la dinámica del programa las llevó por senderos individuales.

Caminos separados, templanza y un reencuentro explosivo

En medio de la exigencia del formato, Máxima Tellado no se quedó callada y manifestó su postura frente a las decisiones del jurado. Si bien ambas la rompieron en sus respectivas presentaciones vocales y de baile, la competencia las separó y determinó que no estuvieran destinadas a integrar el grupo final del certamen.

Lejos de significar un tropiezo definitivo, la distancia les permitió ganar madurez artística:

Evolución personal: El proceso individual les otorgó herramientas, templanza y una visión mucho más clara de sus proyectos individuales.

El valor del reencuentro: Tras atravesar un período complejo poscompetencia, las hermanas volvieron a unir fuerzas sobre el escenario con una energía renovada.

Nuevo lanzamiento: Con la convicción intacta de que el reality no era el destino final, el dúo relanzó su carrera musical presentando su reciente sencillo “DO IT”.

Quiénes son The Sistars

Máxima tiene 20 años y Valentina, 22. Ambas recibieron formación artística desde pequeñas, especialmente en canto y danza, y con el paso de los años fueron incorporando diferentes recursos para construir su propuesta.

En el año 2017 comenzaron a desarrollar su proyecto musical. Sus primeros pasos fueron con covers que compartían en redes sociales, acompañados por sus ukeleles.

Con el tiempo, algunas de sus interpretaciones comenzaron a ser compartidas por los propios artistas de las canciones que versionaban, lo que les permitió ganar visibilidad y consolidar de a poco su identidad musical.