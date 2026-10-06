“Jamás le fui infiel a nadie”: La Joaqui rompió el silencio tras el cruce entre Wanda Nara y Luck Ra

Tras unos días de desconexión y “detox tecnológico” en Colombia, La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su gran momento sentimental al arribar juntos a la Argentina. Tomados de la mano y sonrientes, la pareja fue abordada por la prensa en la terminal aérea de Ezeiza, donde la artista de RKT no esquivó las preguntas sobre su presente, pero dejó en claro cuáles son sus límites.

Recién aterrizados de una escapada romántica en Medellín, La Joaqui y Tiago PZK reaparecieron tomados de la mano en el aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, el clima relajado cambió de tono cuando la prensa le consultó a la referente del RKT por las recientes declaraciones de su ex, Luck Ra, quien dejó entrever que aún sentía cosas por ella. Con firmeza y sin soltar a su nuevo novio, la cantante marcó un límite rotundo: “Por favor, hay que respetar a mi pareja”.

Consultada sobre sus días en Medellín, la cantante definió la experiencia con brevedad y entusiasmo: “Hermoso. La pasamos increíble”, agregando que se mantuvo completamente al margen de los programas de espectáculos y los rumores en redes sociales: “No estuve viendo nada, estuve desconectada”.

El cruce por las declaraciones de Luck Ra y la firme defensa a su novio

El punto de tensión en la nota llegó cuando el periodista le recordó los recientes dichos de su expareja, Luck Ra, quien había manifestado públicamente en televisión que sus sentimientos hacia ella no se habían terminado tras la separación ocurrida hace tres meses.

Ante la insistencia del cronista, La Joaqui cortó tajantemente la especulación y pidió consideración por el artista que tenía al lado: “No, no lo vi… Por favor, hay que respetar a mi pareja”, exigió la cantante, dejando en evidencia su incomodidad por la mención de su pasado sentimental estando acompañada por Tiago PZK.

Respecto a si el ciclo con el cordobés estaba cerrado, fue categórica: “Totalmente. Cada uno siguió con su vida. La mejor, le deseo lo mejor. Duelar no me inhabilita emocionalmente para continuar con mi vida. Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual, ser feliz y respetar a todo el mundo. Fin”.

¿Hubo infidelidad? La aclaración sobre Wanda Nara

Durante la nota, también se abordó la reciente participación de Luck Ra en MasterChef Celebrity, donde Wanda Nara le preguntó sin rodeos si había sufrido una traición amorosa. Sobre este tema, La Joaqui aclaró su excelente vínculo con la conductora y desmintió cualquier versión de engaño:

Relación con Wanda: “La amo. Tuvimos nuestros roces y, como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té. Ahora somos muy amigas. Estaba jugando; hay que hacer humor de la realidad” .

Rotunda desmentida: “Jamás le fui infiel a nadie. No lo sería jamás.”

Por último, entre risas, la pareja también desmintió haberse realizado un tatuaje de una luna en conjunto tras los rumores mediáticos. Con el pasado pisado y un romance que avanza a pasos agigantados, La Joaqui y Tiago PZK encararon su regreso al país más unidos que nunca.