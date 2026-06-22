Hígado graso: ¿qué es y cómo revertir su avance?

Considerada una de las afecciones metabólicas más frecuentes de la vida contemporánea, la acumulación de grasa en el tejido hepático avanza sin emitir señales de alerta tempranas, y aparece el hígado graso. Comprender sus detonantes y modificar los hábitos diarios son las herramientas definitivas para proteger el órgano central de la desintoxicación corporal.

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