“Hay quilombos en el grupo”: Lizy Tagliani mandó al frente a los famosos de MasterChef Celebrity

Aunque frente a las cámaras y en las redes sociales suelen mostrarse unidos y entre risas, la convivencia entre los famosos de MasterChef Celebrity atravesaría su primer momento de tensión fuera del estudio. En medio de la grabación del programa, Lizy Tagliani descolocó a Wanda Nara al exponer un “quilombo” interno en el grupo de WhatsApp de los participantes.

La armonía en la cocina más famosa del país comenzó a resquebrajarse en el lugar menos pensado: el chat de WhatsApp que comparten los participantes del reality gastronómico que se emite por El 9 Televida.

Pese a que días atrás varias figuras habían mostrado postales de una divertida salida nocturna, el buen clima se vio empañado por un sorpresivo conflicto que salió a la luz durante la última emisión, cuando Lizy Tagliani decidió no guardarse nada frente a la conductora del ciclo.

“Hay quilombos”: la revelación de Lizy que sorprendió a Wanda Nara

Fiel a su estilo espontáneo y picante, la humorista encaró a la conductora y lanzó una frase que tomó por sorpresa a todo el estudio: “Wanda, hay quilombos en el grupo. Están todos peleados porque parece que Luck Ra invitó a la casa a los participantes a ver el programa y no fue nadie”, mandó al frente la comediante.

Según detalló la participante, la falta total de convocatoria a la reunión organizada por el cantante cordobés provocó malestar y reproches cruzados en la mensajería privada de los famosos.

La defensa de Edith Hermida y la ironía de Marta Fort

Ante el revuelo generado al aire, sus compañeras de certamen salieron a aclarar el motivo por el cual dejaron plantado al músico en su domicilio.

Edith Hermida tomó la palabra para justificar el faltazo generalizado: “Luck Ra invitó a ver el programa ese mismo día a última hora y todos teníamos planes, entonces no pudimos ir. Yo me moría por conocer su casa”, explicó la periodista intentando apaciguar las aguas.

Por su parte, Marta Fort coincidió con el argumento de la falta de previsión y cerró el tema con una frase irónica: “Luck Ra invitó a un asado a las 8 de la noche y, bueno, la gente tiene otros planes”.

De esta forma, la interna entre las celebridades sumó un nuevo condimento extra a una semana cargada de emociones y delantales negros en la competencia culinaria.

Seguí todos los detalles de la farándula, las picantes internas y la cobertura de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.