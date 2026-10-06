“Gracias por todo”: el emotivo video de la FIFA para despedir a Lionel Messi en su ‘último tango’ con la Selección

El fútbol mundial se prepara para vivir una noche cargada de emoción en el Estadio Monumental. En la previa del amistoso frente a Benín —el encuentro programado especialmente por la AFA para concretar el último baile del capitán—, la FIFA se sumó a la despedida de Lionel Messi con un sentido video homenaje publicado en sus canales oficiales.

A pocas horas de que Lionel Messi se calce por última vez la camiseta de la Selección Argentina, la FIFA, rindiéndose ante el más grande, publicó un emotivo video que repasa su gloriosa e irrepetible carrera albiceleste. El rosarino pondrá fin a más de dos décadas de historia en un Estadio Monumental repleto que albergará el amistoso ante Benín, en una jornada cargada de homenajes, música y la presencia estelar de figuras como Ángel Di María.

La pieza audiovisual de la entidad madre del fútbol repasa la evolución de “La Pulga” desde sus primeros destellos en las selecciones juveniles hasta tocar el cielo con las manos en Qatar. El tributo repasa una carrera monumental que reúne 207 partidos oficiales, 125 goles y un legado imborrable grabado a fuego en la memoria de los hinchas.

Una historia de perseverancia y gloria absoluta

El recorrido que destaca el video de la FIFA rememora los inicios de Leo con el título en el Mundial Sub 20 de 2005 y su posterior debut en la Mayor ese mismo año. Tras atravesar años difíciles marcados por finales esquivas y frustraciones, la historia dio un giro inolvidable para el fútbol argentino a partir de 2021:

Copa América 2021: La histórica consagración en el Maracaná frente a Brasil que rompió la racha de 28 años sin títulos.

Finalissima 2022: La goleada 3-0 ante Italia en Wembley para alzar el trofeo intercontinental.

Mundial de Qatar 2022: La noche soñada de Lusail en la que Messi levantó el trofeo más ansiado del planeta.

Copa América 2024: El bicampeonato continental obtenido en Estados Unidos para revalidar la hegemonía de esta generación.

Tras anunciar el pasado 31 de agosto su decisión de dar un paso al costado del seleccionado —luego de ser figura y subcampeón del mundo en el Mundial 2026 con 8 goles y 4 asistencias—, el rosarino tendrá finalmente el tributo que se merece ante su gente.

Fiesta inolvidable en Núñez

El duelo ante Benín, pactado para este martes a las 20 en el campo de River Plate, no será un partido más. El marco festivo contará con shows musicales en vivo a cargo de Damas Gratis, La Sole y Ulises Bueno.

Además, la velada reunirá a glorias que acompañaron a Messi en sus batallas más duras y consagraciones más grandes. Entre los invitados especiales se destaca la presencia de Ángel Di María, quien estará presente para acompañar a su amigo y compañero en el momento del adiós definitivo.

Seguí toda la cobertura de la despedida de Lionel Messi y la transmisión en vivo por la pantalla de El 9 Televida.