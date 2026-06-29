Giro judicial en el “Yategate”: prohibieron salir del país a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici

La medida fue dictada por el juez federal Luis Armella en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tampoco podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus hogares sin autorización. La restricción alcanza también a los hijos del exintendente de Lomas de Zamora.

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un capítulo decisivo. El juez federal Luis Armella dictó la prohibición de salir del país para el exfuncionario, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici.

La resolución busca asegurar la comparecencia de los imputados en un expediente que cobró un fuerte e inesperado nuevo impulso tras la reciente difusión de videos comprometedores donde se exhibían fajos de dólares en efectivo. Con este fallo, el magistrado optó por el cierre de fronteras pero rechazó el pedido de detención inmediata que había formulado formalmente el fiscal federal Sergio Mola, quien argumentaba que el exdirigente político podría entorpecer la pesquisa u ocultar pruebas fundamentales.

Cierre de fronteras y un estricto “radio de movimiento”

La medida cautelar dispuesta por la Justicia no solo frena cualquier intento de egreso al exterior —notificación que ya fue enviada formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones—, sino que además impone un severo límite a la cotidianeidad de los investigados.

Tanto Insaurralde como Cirio y Clerici quedaron bajo la estricta obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin un permiso judicial previo. Según detalla el escrito, en caso de necesitar realizar un desplazamiento que implique pasar más de 24 horas fuera de sus viviendas, los imputados deberán informar y justificar el movimiento ante el tribunal con suficiente antelación.

Extensión familiar: El bloqueo aduanero y la restricción de distancia alcanzaron también al entorno directo del exintendente: sus hijos Luciano y Rodrigo Insaurralde, su sobrino Gastón Barrachina y su excuñado Víctor Mario Donadío quedaron incluidos en la misma resolución.

Allanamientos de urgencia, dólares y armas secuestradas

Este sacudón en los tribunales se desencadenó tras una serie de operativos ordenados por el juez Armella a pedido del fiscal Mola. Los allanamientos se concentraron en dos puntos clave de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires:

Departamento en Palermo: propiedad de la conductora Jésica Cirio . Allí, las fuerzas de seguridad secuestraron una suma cercana a los 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego que se encontraban registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Domicilio en Banfield: Vivienda donde el empresario Elías Piccirillo (también vinculado a la estructura bajo investigación) se encuentra cumpliendo el beneficio de la prisión domiciliaria.

De manera complementaria, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar a la brevedad con una inspección ocular exhaustiva en la propiedad donde presuntamente se filmaron las nuevas secuencias de video incorporadas al expediente, buscando determinar el origen de los millonarios fondos expuestos públicamente.