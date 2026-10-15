Gala de beneficios con sabor a revancha: Luciana Geuna y Pablo Giralt brillaron con las medallas en MasterChef Celebrity

La gala de beneficios en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida concluyó con un cierre a pura pastelería, estrategia y sorpresas. Tras el emotivo recorrido por las fotografías familiares, el jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y la invitada especial Dolli Irigoyen entregó las deseadas medallas de la semana.
La cocina más famosa del país por la pantalla de El 9 Televida vivió una jornada determinante. Luego de la conmovedora consigna en la que los famosos debieron elaborar seis cupcakes rindiendo homenaje a sus personas favoritas, la cata a ciegas del tribunal gastronómico definió quiénes se aseguraron inmunidad y ventajas, y quién pagó caro los errores de repostería.
Con la supervisión de Dolli Irigoyen en reemplazo de Germán Martitegui, el jurado evaluó textura, nivel de horneado y presentación estética antes de emitir su veredicto final.
Las mejores de la noche: sabor, frescura y homenaje
El podio de la noche de beneficios consagró a dos participantes que lograron plasmar a la perfección el equilibrio entre sabor e historia emocional:
-
Medalla de Oro para Luciana Geuna: La periodista deslumbró al tribunal con unos impecables cupcakes de naranja complementados con un suave frosting de cream cheese, adjudicándose el beneficio máximo de la semana.
-
Medalla de Plata para Pablo Giralt: Tras el emotivo llanto al recordar a su abuela Hebe, el relator canalizó sus sentimientos en la cocina y convenció a los chefs con cupcakes de vainilla acompañados de un frosting de frutilla, arándanos frescos y ralladura de chocolate.
Grego Rossello, contra las cuerdas con el delantal negro
En la contrapartida de la jornada, la suerte no estuvo del lado de Grego Rossello. Pese a sus intentos por cumplir con la consigna del certamen, las imperfecciones en la masa y la decoración de sus cupcakes no lograron convencer al trío evaluador.
Sin medias tintas, Betular, Botana e Irigoyen resolvieron castigar la preparación entregándoles el temido delantal negro, una sanción que deposita al conductor y comediante en una posición sumamente comprometida, obligándolo a disputar la gala de eliminación de este domingo para salvar su continuidad.
Seguí todas las internas, recetas y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida.