Gala de beneficios con sabor a revancha: Luciana Geuna y Pablo Giralt brillaron con las medallas en MasterChef Celebrity

La gala de beneficios en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida concluyó con un cierre a pura pastelería, estrategia y sorpresas. Tras el emotivo recorrido por las fotografías familiares, el jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y la invitada especial Dolli Irigoyen entregó las deseadas medallas de la semana.

La cocina más famosa del país por la pantalla de El 9 Televida vivió una jornada determinante. Luego de la conmovedora consigna en la que los famosos debieron elaborar seis cupcakes rindiendo homenaje a sus personas favoritas, la cata a ciegas del tribunal gastronómico definió quiénes se aseguraron inmunidad y ventajas, y quién pagó caro los errores de repostería.

Con la supervisión de Dolli Irigoyen en reemplazo de Germán Martitegui, el jurado evaluó textura, nivel de horneado y presentación estética antes de emitir su veredicto final.

Las mejores de la noche: sabor, frescura y homenaje

El podio de la noche de beneficios consagró a dos participantes que lograron plasmar a la perfección el equilibrio entre sabor e historia emocional:

Medalla de Oro para Luciana Geuna: La periodista deslumbró al tribunal con unos impecables cupcakes de naranja complementados con un suave frosting de cream cheese, adjudicándose el beneficio máximo de la semana.

Medalla de Plata para Pablo Giralt: Tras el emotivo llanto al recordar a su abuela Hebe, el relator canalizó sus sentimientos en la cocina y convenció a los chefs con cupcakes de vainilla acompañados de un frosting de frutilla, arándanos frescos y ralladura de chocolate.

Grego Rossello, contra las cuerdas con el delantal negro

En la contrapartida de la jornada, la suerte no estuvo del lado de Grego Rossello. Pese a sus intentos por cumplir con la consigna del certamen, las imperfecciones en la masa y la decoración de sus cupcakes no lograron convencer al trío evaluador.

Sin medias tintas, Betular, Botana e Irigoyen resolvieron castigar la preparación entregándoles el temido delantal negro, una sanción que deposita al conductor y comediante en una posición sumamente comprometida, obligándolo a disputar la gala de eliminación de este domingo para salvar su continuidad.

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