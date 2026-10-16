“Fue un calvario”: Paloma Fort reveló la aterradora infancia de violencia y maltrato que sufrió por parte de Aschira

Un crudo y doloroso testimonio volvió a sacudir el ambiente del espectáculo. Paloma Fort, hija de la recordada astróloga Aschira y de Felipe Fort, decidió romper el silencio y compartir los traumáticos episodios que vivió durante su niñez. Impulsada por las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich, la mujer relató a través de una carta los continuos abusos físicos, psicológicos y los castigos a los que fue sometida por parte de su madre.

El recuerdo de Encarnación Ruiz, popularmente conocida como la astróloga Aschira y fallecida en 2019, quedó envuelto en una profunda controversia tras la desgarradora confesión de su hija, Paloma Fort. La mujer, fruto de la relación entre la mediática y Carlos Fort, decidió hacer pública la pesadilla que guardó en secreto por décadas.

Las revelaciones se dieron a conocer a través de una desgarradora carta leída por el periodista Juan Etchegoyen en la pantalla de Ciudad Magazine, donde Paloma expuso el lado más oscuro de su entorno familiar.

“Las declaraciones de Valentín Yankelevich me removieron todo”

En el escrito, Paloma confesó que las recientes apariciones públicas y descargos de Valentín Yankelevich actuaron como un detonante personal que la llevó a romper el silencio que mantuvo por vergüenza.

“Las declaraciones de Valentín Yankelevich me removieron todo lo que yo pasé durante toda mi infancia y que siempre lo oculté por vergüenza o quizás porque no me sentía cómoda para confesarlo”, expresó al inicio de su descargo.

Un calvario de diez años: encierro, golpes y abandono

A lo largo de la misiva, la mujer detalló con extrema crudeza la metodología de crianza a la que fue sometida desde muy temprana edad por parte de la astróloga, marcando secuelas irreparables que la acompañan hasta el día de hoy: “Fue un calvario de aproximadamente 10 años. Yo fui una víctima de mi mamá que, con sus maltratos y golpes, me crió. Yo tenía 7 años cuando me dejaban encerrada sin luz, ni agua, ni comida por horas y horas. Yo fui física y mentalmente abusada por mi madre”, denunció sin rodeos.

A pesar de los años transcurridos y el tratamiento psicológico recibido, Paloma dejó en claro que el dolor emocional permanece intacto: “El miedo, el dolor de estómago y el pánico de saber lo que me haría siguen siendo indescriptibles. Por más ayuda profesional que tengas, no se olvida nunca”, concluyó en su desgarrador testimonio.