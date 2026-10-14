Flechazo en la prehistoria: La Negra Vernaci brilló ante el jurado y lo festejó a puros besos con Hernán “Mala Fama”

La noche de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida viajó miles de años en el tiempo con un exigente desafío inspirado en la Edad de Piedra. Entre hornallas limitadas, empujones en el mercado y una avalancha de participantes, la gran sorpresa de la jornada no estuvo en los platos, sino en el plano sentimental. Mirá lo que pasó.

La cocina más famosa del país por El 9 Televida se transformó en un escenario cavernícola. Caracterizados para la ocasión, los jurados Germán Martitegui y Damián Betular desafiaron a las celebridades a cocinar inspirándose en la caza, la recolección y la pesca, prohibiendo el uso de hornos y electrodomésticos y limitando a todos los competidores a cocinar usando únicamente cinco hornallas por estación.

La carrera desesperada por conseguir proteínas en el mercado derivó en un tumulto caótico marcado por empujones y lesiones, donde Sebastián Presta fue señalado como el principal responsable de una verdadera avalancha entre los mesones. Por su parte, Rocío Robles sacó provecho de su medalla dorada recibiendo una bolsa de especias y quesos seleccionados de manos de Wanda Nara.

Elogios de Martitegui y un beso que paralizó al estudio

Pese a las limitaciones de la prehistoria, Elizabeth “La Negra” Vernaci deslumbró al tribunal gastronómico con un impecable bife de chorizo grillado, acompañado de cabutia y batatas salteadas.

Las palabras de Germán Martitegui colmaron de orgullo a la locutora: “Hoy cocinaste muy bien, cocinás muy bien las carnes, las hacés muy sabrosas”, sentenció el temido chef.

Eufórica por la calificación, Vernaci volvió a su estación de trabajo y no dudó en festejarlo de la manera más insólita: estampándole un apasionado beso a Hernán “Mala Fama” Coronel. Lejos de intimidarse, la locutora se deshizo en piropos hacia el referente de la cumbia villera: “Es lo más del universo, ¿por qué no nos conocimos antes?”, soltó entre risas alimentando los rumores de romance.

Cinco famosos a la noche de última chance

Mientras el amor y la risa dominaban la estación de Vernaci y Mala Fama, el rigor de la competencia dejó a un numeroso grupo de participantes golpeados y al borde de la eliminación.

Tras las evaluaciones de la noche, Lizy Tagliani, Campi, Josefina “La China” Ansa, Mike Amigorena y Sebastián Presta no lograron convencer al jurado y quedaron en la cuerda floja, por lo que deberán luchar por su continuidad en la inminente gala de última chance con el temido delantal gris.

Seguí todas las internas, romances y momentos virales de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.