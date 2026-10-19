¡Festejo descontrolado y tensión! Marta Fort sorprendió a todos y ganó la última chance en MasterChef Celebrity

La noche de última chance en MasterChef Celebrity dejó momentos de altísima tensión, consignas insólitas y un cierre a puro festejo. Con la consigna de cocinar un plato salado de boda o uno dulce de velorio, los participantes lo dieron todo para evitar la temida gala de eliminación.

La pantalla de El 9 Televida vivió una jornada clave en la cocina de MasterChef Celebrity. Este domingo 18 de octubre, los famosos se enfrentaron a un reto sumamente particular en la última chance: debieron optar entre preparar un plato salado pensado para una boda o una propuesta dulce para un velorio, buscando impresionar al jurado y salvarse de la próxima gala de eliminación.

La intensidad de la noche se sintió desde el primer minuto. Mientras el tribunal integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana debatía en privado, en el estudio comenzaba a gestarse una rebelión encabezada por la propia Marta Fort.

Piquete en el estudio y grieta en el jurado

“Para mí hay que hacer un piquete para que suban dos personas al balcón, una por el mejor plato de boda y otra por el de velorio”, propuso Martita entre risas ante la mirada de sus compañeros. El jurado recogió el guante y la desafió a hacerlo, pero el clima se volvió más denso cuando Wanda Nara indagó si la decisión sobre el ganador había sido unánime. Las miradas esquivas de los chefs dejaron en evidencia que no estaban del todo de acuerdo.

La entrega de delantales negros fue contundente:

Primer grupo: Damián Betular llamó a Nazareno Casero, Mike Amigorena y Sebastián Presta, enviándolos directamente a la gala de eliminación con un mensaje aleccionador sobre el aprendizaje en las instancias críticas.

Segundo grupo: Germán Martitegui convocó a Edith Hermida, la China Ansa, Diego Ramos y Campi. Tras ponerlos a prueba preguntándoles si alguno merecía subir al balcón, el chef los envió a todos a sus estaciones con el delantal negro.

Las cuatro mejores: Maru Botana llamó a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Morena Beltrán y Lizy Tagliani. Al verlas unidas, Wanda las comparó con el grupo Bandana y las participantes improvisaron un baile al aire.

El triunfo de Marta Fort y la ácida respuesta de Betular

Luego de entregarles el delantal negro a Lizy y a Morena, Maru Botana admitió entre telones que a ella le hubiera gustado salvar a dos. Finalmente, la chef anunció la decisión definitiva: Marta Fort fue la elegida para subir al balcón y salvarse de la eliminación.

La reacción de la joven fue eufórica: corrió a abrazar a la conductora, a sus compañeros y al mismísimo Germán Martitegui, quien, aunque intentó resistirse al abrazo, terminó cediendo con una sonrisa. Sin embargo, la desmedida alegría desató la picante sentencia de Damián Betular desde el estrado: “Es falsa la alegría, es muy actuada”, disparó el pastelero sin filtro ante el festejo masivo del resto de los participantes.

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