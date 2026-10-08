Estalló la interna en MasterChef Celebrity: se filtró quién es el participante que ya nadie aguanta

A poco más de una semana del inicio de la quinta temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida, el clima de camaradería entre los participantes parece haber llegado a su fin. Los programas de espectáculos afirman que hay un participante al que ya “nadie soporta y se ha convertido en un lastre”. Enterate de quién se trata.

Las hornallas más famosas del país encendieron su quinta edición en la pantalla de El 9 Televida con 24 figuras dispuestas a dejarlo todo en la cocina. Sin embargo, detrás de la buena onda inicial que suele primar en las primeras emisiones, las grietas internas entre los famosos comenzaron a aflorar a una velocidad impensada.

Luego de conocerse que Elizabeth “La Negra” Vernaci y Hernán “Mala Fama” Coronel abandonaron de forma intempestiva el grupo de WhatsApp del elenco, y del desplante generalizado a Luck Ra cuando ningún compañero asistió a su casa a ver el programa estreno, ahora se sumó una dura filtración sobre la convivencia en el estudio.

“Te quedaste corta, es un lastre”: la revelación de Yanina Latorre

La encargada de destapar la olla fue la periodista Yanina Latorre durante su ciclo radial en El Observador, donde compartió un mensaje directo que le envió uno de los competidores del programa: “Hoy me escribió otro participante que no voy a vender la fuente y me dijo: ‘Te quedaste corta con Giralt, es un lastre’”, reveló la panelista al aire.

El motivo del fastidio generalizado apunta al recurso humorístico y profesional al que recurre de forma constante el reconocido relator deportivo a la hora de presentar sus preparaciones ante el jurado.

El recurso que cansó al estudio

En el debate periodístico, las opiniones sobre la faceta televisiva de Giralt dividieron las aguas, dejando en evidencia el agotamiento de sus pares:

La crítica al personaje: “Ayer lo maté, relata el plato. Flaco, abandoná el fútbol, hacé un chiste que no sea tan… Es medio intenso. Cuando empieza a relatar el plato, decís ‘ya sabemos cuál es tu gracia’” , disparó Latorre.

El contraste con otros perfiles: Frente al argumento de sus compañeros de mesa sobre que el relato forma parte de su métier habitual, Yanina fue tajante: “Es lo mismo que Lerner te cante el plato, no da. Mala Fama te lo canta, pero tiene una onda que no tiene nadie” .

El balance fuera de cámara: Pese a las duras críticas al personaje televisivo, la conductora aclaró: “Yo lo conozco, es un tipo divino, un amoroso. Pero no puede ser tu único recurso llorar o relatar”.

Con la competencia cada vez más exigente y la tensión en aumento, habrá que ver si Pablo Giralt decide cambiar su estrategia en los próximos desafíos o si mantendrá su estilo a costa de la tirante relación con el resto de las celebridades.

Seguí todas las internas, eliminaciones y momentos más picantes de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida