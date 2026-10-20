¡Estalló el escándalo en MasterChef Celebrity! Acusan a Maru Botana de fingir que prueba los platos y piden su salida

Un nuevo y picante escándalo envuelve a las noches de El 9 Televida tras la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity. En medio de la definición que terminó con la salida de Morena Beltrán, la jurada Maru Botana quedó en el centro de todas las miradas luego de que los televidentes notaran que simuló degustar un plato preparado por Campi. Las redes sociales estallaron con duras acusaciones sobre su desempeño.

La polémica no da tregua en la cocina más famosa del país. En la misma noche en que Morena Beltrán debió colgar su delantal tras no convencer con su preparación a base de mondongo, un insólito gesto de Maru Botana capturó la atención de la audiencia y desató una feroz ola de repudio en plataformas digitales.

El episodio ocurrió durante la devolución del plato de Campi, quien presentó unas empanadas fritas de mondongo con salsa casera. Al momento de la degustación, la chef cortó la empanada, le agregó salsa y se la llevó a la boca. Sin embargo, las cámaras captaron que la jurada jamás llegó a morder la masa: simuló el movimiento y apenas lamió un poco del aderezo.

Furia en X y pedido de renuncia

La secuencia se viralizó de inmediato en X (ex Twitter), donde cientos de fanáticos del programa expresaron su indignación ante lo que consideraron un engaño y una falta de respeto al trabajo de los participantes.

“Qué bronca me genera Maru Botana. Te pagan para probar la comida, ¿cómo podés evaluar algo si no comés? Esquiva las masas” , disparó una seguidora del certamen.

“Pónganse las pilas y pongan a un jurado que quiera probar bien las cosas. Pasa desarmando o fingiendo comer. ¡Papelón!” —reclamó otro usuario en un posteo multitudinario.

La controversia escaló hasta vincular su actitud con el impacto en los espectadores más jóvenes: “Muestran a esta persona que hace como que prueba la comida frente a miles de chicas que sufren trastornos alimentarios”, cuestionaron en las redes sociales.

El antecedente implacable de Yanina Latorre

Las duras críticas del público coincidieron con los picantes comentarios que Yanina Latorre formuló semanas atrás durante la conducción de #ReactMasterchef. Al observar a la pastelera evaluar una tortilla vegetariana de Julieta Nair Calvo, la panelista no se guardó nada: “¡El pedacito me deprime! Corta y no come. Miren el pedazo que come Martitegui, eso sí es comer, no lo que hace Maru”, había sentenciado Yanina Latorre, reavivando su histórica rivalidad con la chef.

La repetición de estas actitudes puso a Maru Botana bajo la lupa del público, que exige respuestas a la producción del programa conducido por Wanda Nara.

Seguí los escándalos, las mejores preparaciones y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity por elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.