Escándalo: Promesas, reprogramación y rumores llegan desde Turquía sobre ‘Amor a Cualquier Precio’

El dicho “cuando el río suena, agua lleva” es un refrán español que se utiliza para indicar que si se escucha un rumor, es porque algo de cierto hay detrás. El suceso televisivo de las noches de Canal 9 Televida, ‘Amor a Cualquier Precio’, está en boca del mundo entero. Luego de una semana en donde el #YalıÇapkını se convirtió en tendencia por los rumores que sobrevuelan a la producción, la novedad de la no emisión del episodio 92 que este viernes debía estrenarse en Turquía desató un sinfín de teorías al respecto que incluso ponen en duda la continuidad del proyecto. Conocé los detalles que afectan la novela que tiene como protagonistas a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

Si bien en Canal 9 Televida, la novela que retrata el amor de Seyran y Ferti Korhan recién está emitiendo los capítulos que se corresponden con la Primera Temporada; en Turquía, su país de origen, se están filmando y trasnmitiendo aquellos que se corresponden con la Tercera Parte. Y ha sido, justamente, esta última etapa la que más problemas ha presentado, inconvenientes que hasta hoy dejaban un margen de maniobra. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso llegó este viernes cuando la señal emisora de la serie, Star TV, comunicó que el capítulo planeado para este día de estreno no se pondría al aire.

Si los números de rating venían en caída libre y si fandom ya venía planeando acciones en las redes para demostrar su descontento con las modificaciones que la trama original sufrió en las últimas dos temporadas, pero especialmente en este último tramo; con la decisión del canal de no poner al aire el capítulo que debía salir este viernes, OMG y el canal que emite el producto ya editado y listo se encuentran frente a otro panorama.

De hecho, la prensa turca especula con dos posibles escenarios de por qué se tomó esta decisión. Uno más real, y que está vinculado al hecho de que en Turquía han declarado duelo nacional por un incendio en un hotel de un centro de ski que se cobró la vida de 78 personas, y otro un poco más ficticio, pero que dejaría más contento al fandom y que apuesta a recuperar los números arrasadores de las primeras temporadas.

Según pudo saber elnueve.com la decepción del fandom #Afram y #SeyFer se presentó y acrecentó hacia el final de la Segunda Temporada y en lo que va de la Tercera está a flor de piel. Es que la producción cambió a los guionistas y con estos, parece, que se modificó mucho la trama y de hecho, la pareja protagónica conformada por Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, quienes son pareja en la vida real, dejaron de tener escenas juntos, lo que disgustó profundamente al público de ‘YalıÇapkını’, y lo que terminó desplomando los números de audiencia.

El episodio de este viernes era muy esperado por todos para saber si OMG, la casa productora de ‘Amor a Cualquier Precio’ había recapacitado y había vuelto a poner sobre rieles el amor de Seyran y Ferit para alegría del fandom.

La razón de la no emisión no está clara. Lo que sí queda claro es que las fanáticas deberán seguir esperando para poder ver juntos a su pareja favorita, que fue lo que las enomoró del producto. Pero no todo son malas noticias, ya que acá en Canal 9 Televida, podés disfrutar de esos primeros momentos de amor entre Seyran y Ferit Korhan o entre Afra y Mert. No te pierdas en el episodio de este viernes, el primer tan ansiado beso y la confesión de amor de Seyran a Ferit.