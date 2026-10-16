Entre la crueldad en pantalla y las risas en el backstage: ¿quién es Mert Turak, el villano de Bahar?

La pantalla de El 9 Televida continúa consolidando a Bahar como el éxito imbatible de las noches mendocinas. Sin embargo, la calma en la Fundación Peran se ve interrumpida de la mano de Harun Demirsoy, el nuevo jefe médico que ya muestra su sed de venganza. Detrás de este calculador y temible personaje se encuentra Mert Turak, un reconocido actor de amplia trayectoria internacional que vino a revolucionar la trama y poner en riesgo el futuro profesional de la protagonista.

El fenómeno de Bahar no da tregua en la audiencia mendocina. Noche a noche, la ficción turca que lidera el prime time por la pantalla de El 9 Televida suma nuevos condimentos dramáticos que mantienen a los espectadores al borde del asiento y uno de esos condimentos está dado por Harun Demirsoy, una figura sumamente autoritaria que reabre viejas heridas del pasado y desata una guerra abierta contra la doctora Özden.

Un enemigo del pasado con sed de venganza

Lejos de convertirse en un aliado para el equipo médico, Harun llegó al hospital movido por un antiguo rencor de la época universitaria. Años atrás, Demirsoy fue expulsado de la facultad de medicina y culpó directamente a Bahar por haber arruinado su futuro.

Con su nombramiento como jefe máximo, dejó en claro desde el primer minuto que utilizó todo su poder para ajustar cuentas, entorpecer el desempeño de la médica y poner un punto final a su carrera profesional.

Quién es Mert Turak, el talentoso actor que le da vida a Harun

Detrás de la frialdad y el rigor de Harun Demirsoy se encuentra Mert Turak, uno de los actores más prestigiosos y versátiles de la escena artística turca. Nacido en Esmirna y egresado del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, Turak cuenta con una sólida formación en teatro, cine y televisión.

A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado por sus destacados papeles dramáticos en producciones cinematográficas y series internacionales. Al asumir este nuevo reto interpretativo, el propio actor definió a Harun como un personaje exigente y estructurado, marcado por su dificultad para empatizar y por una rigidez meticulosa.

Risas, juego y complicidad detrás de cámaras

A pesar de la tensión y frialdad que transmitirá su personaje en la pantalla de El 9 Televida, la realidad tras las cámaras refleja un clima de trabajo completamente opuesto. En divertidas imágenes del detrás de escena recopiladas durante el rodaje, se le puede ver a Mert Turak disfrutando de la camaradería con sus colegas, jugando con globos en los pasillos del hospital, ensayando coreografías improvisadas, repasando guiones entre risas y compartiendo abrazos y momentos distendidos con todo el equipo de producción. Esta gran complicidad entre los actores resulta fundamental para construir la intensa química dramática que luego cautiva noche a noche al público mendocino.

No te pierdas los capítulos fundamentales de Bahar, de lunes a viernes a la noche por la pantalla de El 9 Televida.