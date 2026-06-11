Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 4 horas de trabajo en julio con el aumento

El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Con el aumento que se aplicará en julio, también cambia el valor por hora y el monto que deben percibir quienes trabajan pocas horas por semana.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo incremento salarial a partir de julio de 2026. La actualización fue oficializada por el gobierno y alcanza tanto a quienes cobran por hora como a las trabajadoras mensualizadas. Además del aumento, también se incorporará una parte de las sumas no remunerativas que venían abonándose como bono. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó el último tramo del incremento que será del 1,4%.

Cómo es el aumento para las empleadas domésticas

El esquema de recomposición salarial definido para este año contempla incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos del sector. Según informó el Ministerio de Capital Humano, las subas fueron las siguientes:

Abril 2026: 1,8%

Mayo 2026: 1,6%

Junio 2026: 1,5%

Julio 2026: 1,4%

Además, se dispuso la incorporación progresiva de una suma no remunerativa acordada previamente: un 50% que se tiene que sumar en el mes de julio. Esto sería el bono que se venía pagando los meses previos.

Escala salarial del servicio doméstico en julio de 2026

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora

Sin retiro: $4.829,13 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora

Sin retiro: $4.597,18 por hora

Caseros

$3.996,45

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora

Sin retiro: $4.435,86 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora

Sin retiro: $3.996,45 por hora

Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, es decir, lo mínimo que se puede ganar, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en julio de 2026

Con la nueva escala salarial de empleadas domésticas, aumentó el valor por hora trabajada, aunque el monto final depende de la categoría a la que pertenezca y si es con retiro o sin retiro.

Para el caso más habitual, correspondiente al personal para tareas generales con retiro, el valor mínimo por hora quedó fijado en $3.733,72. Esto significa que una trabajadora que cumpla una jornada de cuatro horas deberá percibir al menos $14.934,88.

Por su parte, quienes se desempeñan en la categoría de asistencia y cuidado de personas, como niñeras o cuidadores, tienen un valor mínimo de $3.996,45 por hora, por lo que una jornada de cuatro horas asciende a $15.985,80.

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Qué pasará con el bono para las empleadas domésticas

Otro de los cambios que deberán cumplir en julio tiene que ver con las sumas no remunerativas acordadas en paritarias.

La normativa estableció que el 50% de esos montos ya fue incorporado al salario en abril, mientras que el otro 50% se integrará durante julio, dejando de abonarse como concepto separado.

Los importes que corresponden según la carga horaria son: