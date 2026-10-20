Eliminación clave en MasterChef Celebrity: un mano a mano que sorprendió a todos

La periodista deportiva Morena Beltrán quedó fuera de la competencia en la pantalla de El 9 Televida tras un ajustado mano a mano final.

En una jornada atípica que mantuvo en vilo a los televidentes, la pantalla de El 9 Televida fue escenario de una noche de altísima exigencia culinaria. Bajo la conducción de Wanda Nara en MasterChef Celebrity, la gala de eliminación debió postergarse excepcionalmente al lunes 19 de octubre. En una definición mano a mano entre dos de las grandes figuras del ciclo, la periodista deportiva Morena Beltrán se convirtió en la tercera eliminada de la competencia tras no lograr convencer al jurado con su plato a base de mondongo.

La competencia gastronómica más vista de la televisión argentina sumó un nuevo y convulsionado capítulo. Este lunes, la cocina conducida por Wanda Nara definió la suerte de los famosos en una gala reprogramada que dejó un trago amargo para el público y para los propios participantes.

Luego de una semana con modificaciones en la grilla, la temida noche de expulsión enfrentó a las celebridades con un ingrediente complejo e inusual: el mondongo.

El error técnico que definió el plato de mondongo

La prueba exigió el máximo nivel de precisión técnica. Morena Beltrán apostó por preparar una milanesa de mondongo acompañada por huevo frito, puré de papas y un toque de alioli. Sin embargo, la propuesta generó marcadas dudas en el estrado desde el momento de la presentación.

Al momento de la degustación, el jurado no dejó pasar las fallas en la ejecución:

Germán Martitegui: Destacó el acompañamiento del puré y el alioli, pero fue contundente respecto al ingrediente principal: “Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita. Quedó afuera en una noche donde todos cocinaron muy bien” .

Maru Botana: Se enfocó en la sazón de la preparación: “Le faltó condimento. Tendría que haberse animado a salpimentar mucho más” .

Damián Betular: Pese a señalar la falta de elementos en el emplatado, valoró el esfuerzo por arriesgar con un insumo difícil: “Tenés que estar contenta, lo diste todo”.

Un mano a mano tenso y la emoción de Julieta

El desenlace colocó a Morena Beltrán en la posición de máximo riesgo junto a Julieta Nair Calvo, quien también había presentado una milanesa de mondongo pero servida con puré de coliflor. Finalmente, el tribunal confirmó la salida de la periodista deportiva, convirtiéndola en la tercera expulsada del certamen tras las anteriores bajas de Pachu Peña y Paula Trápani.

El momento de la despedida estuvo atravesado por una profunda emoción. Desde el balcón, Juli Poggio pidió la palabra para destacar la calidez humana de su compañera, desatando el llanto desconsolado de la eliminada frente a las cámaras.

“Cuando sentís que al grupo le duele la pérdida, sentís que algo lindo hiciste. El regalo del final es que tus compañeros hablen bien de vos. Cómo cocinaste termina siendo anecdótico. MasterChef es un espacio sano donde se comparten valores y aprendizaje”, se despidió Morena Beltrán antes de colgar su delantal.

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