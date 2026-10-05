El video que rompió la matrix: Shakira sorprendió a todos al cantar a dúo un clásico inolvidable con Dua Lipa

La noche madrileña del sábado 3 de octubre quedará marcada como uno de los momentos cumbre de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Durante su multitudinario show en el Macondo Park, Shakira rompió todos los esquemas al dar la bienvenida al escenario a la británica Dua Lipa, logrando una colaboración en vivo jamás vista hasta la fecha.

En el marco de su exitosa gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira protagonizó un hito musical que dejó atónitos a miles de fanáticos en Madrid. Durante su presentación en el Macondo Park este sábado 3 de octubre, la estrella colombiana sorprendió al invitar al escenario a Dua Lipa. Juntas entonaron una emotiva versión a dúo de “Antología”, sellando la noche con palabras de mutua admiración y un cariñoso intercambio que volvió locas a las redes sociales.

Para asombro y deleite de todo el público presente, las dos potencias de la música pop unieron sus voces para interpretar “Antología”, la mítica balada de los inicios de la carrera de la colombiana.

“Necesito que alguien me pellizque”: el cruce de elogios en vivo

Antes de dar inicio al dueto que hizo corear al estadio completo, la artista de Barranquilla no escatimó en halagos para su colega internacional: “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan”, expresó emocionada ante el micrófono.

Al finalizar la canción, envuelta en la ovación del público, la colombiana miró con admiración a la intérprete de Levitating y exclamó entre risas: “Necesito que alguien me pellizque, pero ¿quién es esta diosa, por favor?”

El tierno agradecimiento en redes sociales

La química sobre las tablas se trasladó rápidamente a las plataformas digitales. Una vez concluido el espectáculo, Dua Lipa volcó su entusiasmo en un posteo de Instagram compartiendo fotos del histórico encuentro: “¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología! Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo. Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito”, redactó la británica.

Shakira no tardó en responder a la publicación con un mensaje repleto de cariño: “¡Dua, gracias por venir hasta aquí especialmente para cantar conmigo y compartir tu talento y belleza con todos nosotros! ¡Te queremos, diosa!”.