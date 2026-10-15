El regreso del siglo: U2 tocará en el Estadio Monumental en 2027 con Beck como invitado especial

a mítica banda irlandesa U2 anunció oficialmente su regreso a la Argentina con dos fechas monumentales en el Estadio River Plate para el 23 y 25 de marzo de 2027. En el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth, donde festejarán 50 años de trayectoria, la agrupación liderada por Bono llegará acompañada por Beck como invitado de lujo.

El anuncio más esperado por la industria musical finalmente se concretó. U2 volverá a pisar suelo argentino tras diez años de ausencia para ofrecer dos conciertos masivos los días 23 y 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate. La serie de presentaciones contará con la producción de DF Entertainment y formará parte de The Greatest Show on Earth, el tour global con el que la banda celebrará su medio siglo de historia.

La travesía latinoamericana también incluirá paradas previas en Ciudad de México y San Pablo, trayendo una puesta en escena imponente y un invitado especial de lujo: el músico estadounidense Beck.

“Queremos que sea una de las mejores noches de sus vidas”

A través de un comunicado oficial, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. expresaron la enorme expectativa que genera su vuelta al Monumental, estadio donde no se presentan desde el año 2006: “¿‘El mejor show del mundo’? El desafío está planteado. Para nosotros mismos, tanto como para cualquiera: queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas. Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre”.

El reencuentro con el público mendocino y nacional coincidirá con las Bodas de Oro de la formación de la banda en Dublín, hito que recientemente festejaron con un sorpresivo show acústico en el colegio Mount Temple donde se conocieron en 1976.

Cómo conseguir las entradas para River Plate

La venta de localidades se realizará de manera exclusiva a través del portal All Access:

Preventa Santander Visa: A partir del miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:00 hs, con la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Venta General: Habilitada para todos los medios de pago desde el jueves 22 de octubre de 2026 a las 10:00 hs.

El estreno de Carnaval de Luz y colaboraciones bomba

Además de repasar los himnos inoxidables de sus 50 años de carrera, U2 desembarcará en el país con material fresco. El próximo 13 de noviembre saldrá a la luz Carnaval de Luz, su decimosexto disco de estudio y el primero con canciones inéditas desde 2017.

El álbum cuenta con 12 canciones y destacadas figuras de la música internacional: Brian Eno coescribió tres temas, Martin Garrix participó en “Glorify”, Ryan Tedder produjo el sencillo “Silencio”, e incluye sorpresas como “The Mirror Maker (Rosalía)” y la participación de Dolly Parton en el tema de cierre.