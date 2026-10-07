El lado B de la despedida de Messi: los memes más desopilantes que inundaron las redes

La noche del martes en Núñez quedará grabada en las páginas doradas del fútbol mundial. El triunfo 3-0 frente a Benín marcó el punto final para la irrepetible etapa de Lionel Messi luciendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, mientras el Monumental ovacionaba al astro rosarino entre lágrimas, la red social X (ex Twitter) transformó cada instante de la jornada en una catarata desopilante de memes y bromas virales.

La histórica e inolvidable despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tras el triunfo 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental no solo se vivió con lágrimas y emoción en la cancha, sino también con un enorme despliegue de humor en las redes sociales. Desde la presentación musical de Soledad Pastorutti y la sorpresiva ausencia de Alejandro “Papu” Gómez, hasta los silbidos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, los usuarios inundaron la red social X con memes creativos e insólitos sobre el “último baile” del capitán.

Desde los shows musicales posteriores al partido hasta las internas del vestuario y el clima en las tribunas, ningún detalle pasó desapercibido para los internautas, que utilizaron toda su creatividad para aludir a cada instante del espectáculo.

La Sole, el show de drones y el llanto de los hinchas

Uno de los focos principales de las publicaciones humorísticas estuvo centrado en el cierre artístico del evento. Luego de un vistoso pero accidentado show de drones y fuegos artificiales, Soledad Pastorutti saltó al escenario para interpretar sus clásicos temas antes de la entrega de plaquetas por parte de la AFA.

La artista santafesina, reconocida públicamente como una de las cantantes preferidas del “10”, generó una ola de publicaciones por la emoción que claramente se vio en la cara del hasta entonces capitán de la selección de fútbol mayor. Sin embargo, la emoción de todos se vio interrumpida de golpe ante una situación imprevista que generó preocupación y fue tema en las redes sociales.

Mientras la cámara tomaba a La Sole cantando, se pudo advertir que detrás de ella un integrante del personal de seguridad del Monumental caía en seco y era socorrido por sus compañeros que acudieron de inmediato al ver la situación.

El “Papu” Gómez, Nico Paz y la camiseta de River

El ingenio popular no tuvo piedad con la no convocatoria del “Papu” Gómez. La cuenta @fortavat graficó la situación con una imagen del exmediocampista campeón en Qatar 2022 sosteniendo un teléfono antiguo y el texto: “El Papu todavía está esperando el llamado para venir a la despedida”. Así, los usuarios remarcaron con ironía la llamativa ausencia del volante en Núñez, en contraste con la presencia de referentes como De Paul, Otamendi y Lo Celso.

Por otro lado, el golazo de Nico Paz tras la asistencia del propio Messi provocó una lluvia de publicaciones bautizando al mediocampista del Como italiano como “El heredero de la 10”, además de imágenes editadas con inteligencia artificial junto al juvenil de Boca, Leonel Flores.

Entre los jugadores que seguían atentamente sus palabras, el mediocampista se mostró visiblemente conmovido y terminó llorando desconsoladamente, lo que, por obvias razones, devino en una catarata de memes que lo ilustraron como sólo el humor argentino puede.

Tampoco faltó la ironía política y dirigencial. El deslumbrante pero prolongado espectáculo de drones en la despedida de Lionel Messi desató una ola de ingenio en las redes sociales, donde los usuarios no dejaron pasar el insólito blooper de ilustrar al astro zurdo pateando con la pierna derecha. Entre memes sobre el aburrimiento del capitán —recordando su famoso video con la pandereta— e irónicas figuras en el cielo dedicadas a “Chiqui” Tapia, el humor digital también sumó guiños políticos y perlitas virales fuera de contexto que continúan alimentando una obra colectiva en pleno desarrollo tras el histórico adiós de la Selección.

Una noche histórica, cargada de emociones, gloria y el inigualable ingenio argentino para despedir al rey del fútbol.