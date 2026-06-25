“El Diablo Viste a la Moda 2” en la pantalla hogareña

Tras consolidarse como el fenómeno de taquilla indiscutido del año y reunir a la legendaria dupla de Meryl Streep y Anne Hathaway, la esperada continuación de la saga editorial se prepara para su desembarco digital. Así “El Diablo Viste a la Moda 2″confirmó la fecha exacta en la que la icónica e implacable Miranda Priestly se apoderará de las pantallas hogareñas.

El fenómeno cinematográfico más comentado del año se traslada de las salas de cine a los dispositivos domésticos. Tras un arrollador paso por las carteleras globales que demostró que la nostalgia sastrera sigue siendo un negocio multimillonario, la secuela de El Diablo viste a la moda ya tiene coordenadas definitivas para su debut en el ecosistema del streaming. La distribuidora Disney ratificó que el largometraje estará disponible en el catálogo de Disney+ a partir del próximo 29 de julio de 2026, mientras que en determinados mercados internacionales la cinta también podrá sintonizarse a través de la plataforma Hulu.

Con este movimiento, los grandes estudios reafirman su esquema tradicional de distribución: exprimir las ventanas de exhibición comercial en la pantalla grande durante un período prudencial de semanas antes de transferir el contenido a sus propios servidores digitales, permitiendo que tanto los fanáticos rezagados como aquellos que buscan repetir la experiencia puedan disfrutarla desde la comodidad del sillón.

Dos décadas después: El nuevo orden editorial

La trama de esta nueva entrega nos transporta nuevamente a las oficinas de la mítica revista Runway, situándonos exactamente veinte años después de que Andy Sachs arrojara su teléfono celular a una fuente de París. El escenario actual, sin embargo, es radicalmente distinto. Miranda Priestly resiste en la cúspide del poder, batallando por mantener la relevancia de su cabecera en una industria editorial impresa herida de muerte por la inmediatez digital. Por su parte, Andy Sachs reaparece ocupando un rol de liderazgo en un ecosistema de medios de comunicación completamente atomizado y transformado por las redes sociales y las nuevas narrativas.

El magnetismo de la propuesta no solo descansa en la química intacta de su elenco original. Para enriquecer este universo de ambición, alta costura y diálogos afilados, la producción ha sumado al reparto a figuras de la talla de Kenneth Branagh, Lucy Liu y Justin Theroux, quienes introducen nuevas dinámicas de tensión en la corte de la monarca de la moda.

Un éxito sustentado en la vigencia cultural

Desde que irrumpió en los cines a finales del pasado mes de abril, la película se convirtió en un imán para las audiencias globales, rompiendo récords de recaudación y monopolizando las tendencias de conversación en redes. La mezcla precisa de añoranza por los años 2000, una meticulosa curaduría de vestuario adaptada a la actualidad y un guion que sabe leer las complejidades del periodismo moderno demostraron que el mito de El Diablo viste a la moda trasciende generaciones. A partir de finales de julio, la icónica mirada fulminante de Miranda Priestly se prepara para conquistar el último terreno que le quedaba pendiente: el living de casa.