“Dotor honorífico”: Leo Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA y emocionó a todos con sus palabras

A pocas horas de vivir una velada imborrable en la que vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi sumó un hito completamente inédito a su legendaria carrera: fue galardonado con el título de «Doctor Honoris Causa» de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En la antesala de lo que será una jornada cargada de emociones con su partido de despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi fue distinguido con el «Doctorado Honoris Causa» por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La máxima autoridad académica del país destacó la trayectoria, la perseverancia y el compromiso ético del capitán argentino con la camiseta albiceleste. “Nunca imaginé poder tener una cosa así (…) Es un orgullo muy grande para mí”, expresó emocionado el crack rosarino a pocas horas de saltar a la cancha del Monumental.

Se trata del máximo reconocimiento honorífico que otorga la casa de altos estudios. En los fundamentos de la distinción, el Consejo Superior de la UBA remarcó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina”.

Las palabras del capitán: “Es un día muy especial para mí”

Durante el emotivo acto de entrega, el “10” no ocultó su sorpresa y profunda gratitud al recibir la distinción en la previa del encuentro internacional: “Nunca imaginé poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte». Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias”, expresó el rosarino con sencillez.

Respecto al clima de nostalgia que rodea a su despedida del seleccionado, Messi agregó: “Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido, se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias y es un orgullo muy grande para mí”

Una nómina de notables ilustres

Con este reconocimiento, el astro rosarino integra una selecta lista de personalidades nacionales e internacionales que han recibido esta distinción por parte del Consejo Superior de la UBA. Entre otros nombres destacados figuran Charly García, el Indio Solari, Mirtha Legrand, Estela de Carlotto, Alejandro Dolina, Umberto Eco, Noam Chomsky y Jürgen Habermas.¿

¿A qué hora juega la Selección Argentina?

Tras recibir el galardón, la atención se traslada al Estadio MÁS Monumental, donde el combinado nacional enfrentará en un amistoso a su par de Benín a partir de las 20:00 horas. Una cita donde el resultado futbolístico quedará en segundo plano ante el homenaje y la despedida del jugador más importante de todos los tiempos.

Seguí toda la cobertura del partido de despedida de Lionel Messi y el minuto a minuto por El 9 Televida.