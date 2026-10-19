¡Dieron el “sí” tras 30 años juntos! La emotiva y divertida boda del Turco García y Mariela Prieto

Tres décadas de amor merecían una celebración a la altura. En el mismo día en que cumplían un nuevo aniversario de novios, Claudio “Turco” García y Mariela Prieto sellaron su matrimonio con una boda soñada al aire libre y un festejo exclusivo en Ituzaingó. La ex participante de Gran Hermano y el exfutbolista reunieron a sus seres queridos, figuras del espectáculo y una multitud de exparticipantes del reality en una noche cargada de emoción y baile.

El amor triunfó tras una historia de tres décadas. Mariela Prieto y Claudio “Turco” García dieron el paso definitivo y formalizaron su matrimonio con una emotiva ceremonia y una inolvidable fiesta en el Palacio D’or, ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

La pareja, que se conoció a finales de la década de los 90 y cuya relación cobró una masiva notoriedad pública tras el reciente paso de Mariela por la casa de Gran Hermano, eligió la fecha exacta de su aniversario de novios para dar el “sí, quiero” rodeados de un marco de ensueño en un amplio jardín decorado para la ocasión.

Invitados famosos y desfile de ex Gran Hermano

El evento reunió a reconocidas figuras del ambiente artístico, la televisión y el fútbol. Entre los asistentes que acompañaron a los novios en este hito tan especial, estuvieron presentes figuras como la actriz Andrea del Boca, Tití Tcherkaskiy, Kennys Palacios, Juanicar, Jessica “La Maciel” y el exfutbolista Nazareno Pompei.

Además, la velada sirvió como escenario para un concurrido reencuentro de excompañeros de Gran Hermano, entre los que se destacaron Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio, Tamara Paganini y Cinzia Francischiello.

Vals tradicional y show a puro ritmo con El Polaco

Luego de la ceremonia al aire libre y de cumplir con el tradicional baile del vals como recién casados, la fiesta se trasladó al salón principal, donde la diversión tomó el protagonismo absoluto.

El punto culminante de la noche llegó con la presentación musical en vivo de El Polaco. El cantante tropical desató la fiesta con sus grandes éxitos, logrando que todos los invitados, familiares y la flamante pareja ocuparan la pista de baile para cerrar un agasajo que quedará guardado para siempre en la memoria de los novios.

El evento quedó reflejado en las redes sociales a medida que los famosos invitados compartían el material.