Del pedido de una foto a la chicana con Wanda Nara: el fuerte cruce viral que enfureció a la China Suárez

Un nuevo y repudiable episodio en redes sociales tuvo como protagonista a la China Suárez durante sus vacaciones en Miami. Una joven se acercó con total amabilidad para pedirle una fotografía junto a su abuela en una reconocida tienda de ropa económica, pero minutos después publicó un video criticándola de forma ácida y comparándola con Wanda Nara.

Las redes sociales volvieron a ser escenario de un momento incómodo para Eugenia “China” Suárez. Mientras disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos en Estados Unidos, la actriz fue interceptada por una seguidora en un local de la reconocida cadena internacional Primark, famosa por sus precios bajos y su indumentaria accesible. Sin embargo, lo que parecía un encuentro casual y cordial terminó convirtiéndose en un raid viral de cuestionamientos y respuestas picantes.

De la foto familiar a la burla en redes

Según se observa en los registros que circularon masivamente, una usuaria identificada en las plataformas como Emilia Maza se acercó a la ex Casi Ángeles para pedirle una imagen junto a su abuela. Con total predisposición, la artista accedió a posar sonriente, sin imaginar la jugada que preparaba la joven.

Instantes más tarde, con la actriz recorriendo el sector de cajas para abonar sus compras, la autora del contenido encendió la cámara de su teléfono para lanzar una serie de comentarios punzantes y revivir la histórica rivalidad mediática con Wanda Nara: “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”, disparó entre risas frente a su pareja, insistiendo en que la empresaria jamás elegiría un establecimiento de ese tipo.

La tajante respuesta de la China Suárez

Lejos de dejar pasar el agravio, la propia protagonista se enteró de la publicación y decidió ponerle los puntos a la usuaria a través de los comentarios, marcando una clara postura sobre la libertad de consumo y su estilo de vida: “La diferencia entre vos y yo, es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, sentenció la actriz desde su cuenta verificada (@sangrejaponesa).

La réplica de Suárez generó un aluvión inmediato de interacciones, acumulando miles de “me gusta” y cientos de respuestas que lapidaron la actitud de la joven por la doble vara de “pedir una foto con buena onda y después salir a pegarle en internet”.

Ante la repercusión masiva y los duros cuestionamientos del público —que tildó la acción de acoso y falsa amabilidad—, la usuaria optó por compartir una captura de la respuesta de la artista acompañada por un cínico mensaje: “¡Buen día, se me calentó la China!”, acompañado de emojis de risa.