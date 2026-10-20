Del canto en la Plaza Independencia a la gloria en Europa: Ambrosio Cantú conquistó La Voz España

El talento de Mendoza vuelve a pisar fuerte en la televisión internacional. El cantante y compositor Ambrosio Cantú, de 23 años, logró una emotiva clasificación a la fase de batallas en la decimotercera temporada de La Voz España, emitida por Antena 3. Tras sus exitosos pasos por Got Talent España 2024 y La Voz Argentina 2025, el joven lujanino que dio sus primeros pasos cantando en la Plaza Independencia cautivó al público europeo.

El romance entre el mendocino Ambrosio Cantú y los certámenes de talentos más importantes del mundo suma un nuevo logro inolvidable. A sus 23 años, el cantante, compositor y músico callejero oriundo de Luján de Cuyo logró superar las temidas Audiciones a Ciegas de La Voz España 2026, asegurando su lugar en la etapa de duelos.

El joven, que financió su estadía en Europa realizando shows a la gorra (busking) por las calles de Madrid y Valencia, ya contaba con un impecable legajo televisivo: en 2024 se posicionó entre los 13 mejores de Got Talent España tras impactar a Risto Mejide, mientras que en 2025 hizo girar los cuatro sillones de La Voz Argentina.

Momentos de tensión y el rescate de Pablo López

Durante la quinta velada de audiciones, Ambrosio Cantú saltó al escenario para interpretar “Your Place at My Place”, de Joshua Slone, con un estilo íntimo y personal. Pese a la solidez de la entrega, al finalizar el tema ninguno de los cuatro coaches —Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López— había accionado la palanca.

Al terminar la melodía, los jueces expresaron su pesar por no haber girado. “Me ha dolido un poco, realmente; la actuación fue buena”, reconoció Melendi. Por su parte, Mika indagó sobre sus motivaciones, a lo que el lujanino respondió con humildad: “Busco transmitir mucho con mis canciones porque soy artista callejero y es lo que he venido a mostrar”.

Fue justamente en el momento de la despedida, mientras el mendocino explicaba sus orígenes y su labor en las plazas de Mendoza y España, cuando Pablo López decidió utilizar la herramienta más codiciada de la temporada: accionó su único “Botón del Arrepentimiento” e incorporó al argentino de forma directa a sus filas.

“Entré a Got Talent en España en 2024, a La Voz Argentina el año pasado y ahora aparece esta nueva aventura. Avancé a las batallas con una canción súper bonita, así que estoy con muchísimas expectativas y súper contento”, reveló Ambrosio Cantú en declaraciones periodísticas.

Un mensaje de superación que trasciende la pantalla

Pese al éxito y la repercusión mediática, el artista mantiene una postura reflexiva sobre el oficio y la exposición televisiva: “Sigo pensando en que muchas veces un reality no es el destino, sino la persona en la que uno se va convirtiendo recorriendo este camino. Mantengo mi mensaje de que los sueños se cumplen y que los objetivos con mucho esfuerzo y dedicación se consiguen”, completó el mendocino de cara a sus próximos ensayos bajo la guía de Pablo López.