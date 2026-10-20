De qué murió Antonio Grimau y el conmovedor homenaje de sus colegas

La triste novedad fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y la empresa Multiteatro, mientras colegas del ambiente despiden con profundo pesar a una de las figuras más queridas del país.

La cultura argentina despide a una de sus grandes leyendas. A los 82 años, se confirmó el fallecimiento de Antonio Grimau, un galán indiscutido y un actor de raza que dejó una huella imborrable en el público a lo largo de más de 60 años de impecable carrera artística.

El deceso fue confirmado oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y por el productor Carlos Rottemberg desde las redes sociales de Multiteatro. “Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza que supo trascender al buen teatro”, expresaron desde la sala teatral en un sentido mensaje de despedida.

La causa de su fallecimiento y sus últimos días

Según trascendió, el artista permanecía internado desde el pasado jueves 15 de octubre en el Hospital María Ferrer de Buenos Aires, un centro de salud altamente especializado en afecciones respiratorias.

Antonio Grimau padecía EPID (Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa), una dolencia crónica que afecta el tejido pulmonar provocando severas dificultades para respirar. En las últimas semanas, según revelaron allegados y compañeros de trabajo, el actor requería el uso continuo de un concentrador de oxígeno para sobrellevar su cuadro de salud.

Un recorrido inolvidable: de las telenovelas al premio Martín Fierro

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, inició su camino en la actuación a los 16 años tras responder a una convocatoria teatral. Con el paso del tiempo, se transformó en un rostro indispensable de la televisión, participando en ficciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Más allá del horizonte, Poliladron, Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Vidas robadas y Herederos de una venganza.

Su enorme talento fue reconocido por la industria en múltiples oportunidades:

Martín Fierro 2010: Galardonado por su inolvidable papel en Valientes , donde compuso una recordada dupla actoral junto a Betiana Blum .

Martín Fierro 2018: Premiado como mejor actor protagonista de unitario por su brillante interpretación de Sandro (Roberto Sánchez) en su etapa adulta para la biopic Sandro de América , dirigida por Adrián Caetano .

Premio Podestá: Reconocimiento a la Trayectoria Honorable otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación en 2005.

En el cine participó de títulos históricos como La Mary (junto a Susana Giménez y Carlos Monzón) y Caballos salvajes, mientras que este mismo 2026 se encontraba vigente en las tablas encabezando la obra Vamo’ los pibes en el Multiteatro junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.

Los saludos más relevantes de sus colegas