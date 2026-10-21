De los sorrentinos al tender: el caótico arranque de semana en MasterChef Celebrity

El inicio de la cuarta semana en MasterChef Celebrity elevó la vara de la exigencia con un desafío jamás visto en la televisión. El jurado obligó a las celebridades a demostrar sus habilidades culinarias preparando pastas caseras rellenas, pero con un obstáculo doméstico impredecible: la temida “chicharra de los quehaceres del hogar”.

La rutina de un hogar moderno desembarcó de lleno en las cocinas más famosas del país. En el arranque de la cuarta semana de competencia en El 9 Televida, las celebridades se encontraron con una consigna en apariencia reconfortante: elaborar un plato de pasta rellena, casera y con salsa que evocara “el sabor a casa”, incorporando obligatoriamente queso crema entre sus ingredientes.

Sin embargo, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana tenían guardada una trampa que transformó la estación de trabajo en un verdadero caos doméstico.

La chicharra del hogar y el beneficio estratégico de Pablo Giralt

Mientras los 60 minutos de cocina corrían, el sonido de una chicharra interrumpió de forma aleatoria la preparación de las pastas. Cada participante debió abandonar su estación para cumplir de forma obligatoria y correcta con una tarea del hogar asignada antes de poder retomar sus recetas:

Las tareas impuestas: regar macetas, doblar y guardar sábanas, tender ropa húmeda, colgar cuadros alineados y hasta cambiar lamparitas quemadas.

El privilegio del ganador: Pablo Giralt, dueño de la medalla plateada de la semana anterior, contó con la ventaja de no realizar ninguna tarea doméstica y le trasladó la obligación a Damián Betular, recordando su título de técnico electromecánico para ponerlo a trabajar en su lugar.

La oferta gastronómica de la noche

Pese a las interrupciones y corridas entre tenders y macetas, los participantes lograron presentar una amplia variedad de propuestas ante el estrado:

Luck Ra: Sorrentinos verdes rellenos de calabaza, nuez y mozzarella con salsa rosa.

Sebastián Presta: Sorrentinos de cabutia, muzzarella y cebolla caramelizada con salsa a la puttanesca.

Julieta Nair Calvo: Pappardelle relleno de calabaza, ricota, queso crema y parmesano a la manteca de alcaparras con panceta crocante.

Nazareno Casero: Raviolón deconstruido de ricota, queso crema, espinaca y nuez con salsa fileto.

Campi: Sorrentinos rellenos de ricota, panceta y queso crema con salsa de cebolla.

Alejandro Lerner y Karina Mazzocco: Apostaron por raviolones tradicionales con salsas bechamel y puttanesca respectivamente.

Hernán “Mala Fama” Coronel: Sorrentinos de ricota, jamón, nuez y queso con salsa de pollo y chimichurri.

Reviví los momentos más divertidos, el desempeño de los famosos y todas las alternativas de MasterChef Celebrity acá.

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