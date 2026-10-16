Daniel Osvaldo fue operado nuevamente y sigue internado: revelan el impensado origen de su infección

La salud de Daniel Osvaldo vuelve a ser foco de preocupación en el ambiente deportivo y del espectáculo. El exfutbolista y actual músico, quien permanece internado desde el pasado 26 de septiembre por un severo derrame pleural, debió someterse a una nueva intervención quirúrgica para drenar su pulmón afectado.

El estado médico de Daniel Osvaldo sumó novedades cruciales en las últimas horas. Tras más de tres semanas de hospitalización e ingresos a terapia intensiva, el exdelantero de Boca y la selección italiana debió pasar nuevamente por el quirófano para completar la limpieza de su sistema respiratorio.

Aunque el cuadro revistió extrema gravedad en un principio, las últimas noticias médicas traen alivio a sus allegados y seguidores.

De una caries mal curada a una bacteria en el pulmón

Según revelaron informes periodísticos en las últimas horas, el origen de la severa complicación médica se debió a un motivo inusual: una bacteria que ingresó a su organismo a través de una caries maltratada. La infección se propagó con rapidez hasta alojarse en uno de sus pulmones, provocando un peligroso acúmulo de líquido y pus.

La gravedad del cuadro fue tal que los propios profesionales médicos remarcaron la importancia de su pasado físico: “Si no hubiese sido deportista, no contaba la historia, hasta ese punto llegó”, expresaron desde el equipo de salud respecto al riesgo de vida que enfrentó al momento del ingreso.

La nueva operación y la pronta alta médica

Durante el fin de semana, el músico debió encarar una nueva intervención quirúrgica indispensable para drenar por completo el pus acumulado y eliminar los restos infecciosos que afectaban la cavidad pulmonar.

Los resultados posteriores a la cirugía han sido altamente favorables: al exfutbolista ya comenzaron a retirarle de forma gradual los tubos y drenajes conectados a su pulmón. Además, se encuentra de buen ánimo, constantemente acompañado por su círculo íntimo. De mantener esta respuesta positiva, los médicos estiman que en los próximos días podría recibir el alta definitiva para continuar con la recuperación en su hogar.