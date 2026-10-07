Cumbre de leyendas en el Monumental: Charly García dijo presente en la emotiva despedida de Lionel Messi

En medio de los homenajes musicales, la entrega del título “Doctor Honoris Causa” de la UBA y las emociones a flor de piel, el cruce de gigantes en el Estadio Monumental tuvo un momento cúspide cuando las cámaras enfocaron a uno de los máximos referentes de la música argentina: Charly García.

La inolvidable noche de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental reunió a las personalidades más grandes del deporte y la cultura nacional. Entre la multitud que ovacionó al astro rosarino tras el triunfo 3-0 ante Benín, las cámaras de la transmisión oficial captaron la presencia estelar de Charly García, quien disfrutó del partido desde la tribuna. Además, el ambiente del fútbol internacional se conmovió con el sentido mensaje de despedida que le dedicó su amigo y excompañero Neymar Jr.

El ícono del rock nacional fue captado en una de las ubicaciones preferenciales del estadio, siguiendo atento cada pase y gambeta del capitán rosarino en su última función con la camiseta celeste y blanca.

Una admiración mutua que ya es un clásico

No es la primera vez que el genio de la música se rinde a los pies del genio del balón. Tiempo atrás, Charly ya había estado presente en un choque por Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, encuentro donde ambas leyendas lograron reunirse en el vestuario para inmortalizar el momento con una histórica fotografía.

Esta vez, el artista dijo presente para ser testigo del cierre de un ciclo de más de dos décadas de Messi representando los colores del país.

El sentido mensaje de Neymar Jr. a su amigo

La repercusión de la despedida del “10” cruzó todas las fronteras y llegó de forma especial a Brasil. Su gran amigo y socio dentro de la cancha, Neymar Jr., le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales acompañado por imágenes inéditas de la etapa en la que compartieron equipo: “Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, expresó el astro brasileño.

En su carta abierta, Neymar extendió el agradecimiento a nivel global: “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS, Leo Messi”