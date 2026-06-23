Cuál es la estrategia de Jesica Cirio tras entregar su celular a la Justicia por los videos de los dólares

Bajo la presión de una orden del juez federal Luis Armella, el abogado de la conductora presentó el dispositivo con las contraseñas correspondientes. La defensa busca impugnar las imágenes del vestidor millonario sosteniendo que fueron obtenidas de manera ilegal.

La causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero entró en una etapa de peritajes clave. Tras ser intimada formalmente bajo la advertencia de ser interceptada por la Gendarmería Nacional en la vía pública, Jesica Cirio entregó este martes su teléfono celular ante la Justicia de Lomas de Zamora.

El dispositivo fue presentado por su abogado, Claudio Caffarello, bajo estrictas normas de cadena de custodia para garantizar la preservación de su contenido, e incluyó la contraseña de acceso. El objetivo principal de los investigadores es determinar si los siete videos filtrados el fin de semana —donde se observa un vestidor con valijas, cajones y bolsas plásticas repletas de fajos de dólares termosellados— se encuentran almacenados en dicha terminal, además de establecer la fecha exacta y la geolocalización de las filmaciones.

Guerra de estrategias: impugnación ilegal vs. justificación patrimonial

Con la entrega del aparato, la defensa de Jesica Cirio ya trazó su plan de acción legal estructurado en dos etapas consecutivas:

Paso 1: Impugnar el origen. La primera línea de defensa apuntará a cuestionar cómo se obtuvo el material audiovisual. Los abogados de la modelo planifican argumentar que las filmaciones fueron extraídas de forma ilegal (haciendo hincapié en la versión de un hackeo y extorsión que vendría sufriendo desde hace un año y medio), buscando que el juez Luis Armella las declare nulas y no las incorpore como prueba en el expediente.

Paso 2: Justificación impositiva. En caso de que el primer planteo sea rechazado por el magistrado, la estrategia se trasladará a la discusión del dinero en sí. La defensa insistirá en que los montos que aparecen en la filmación se respaldan en la actividad privada de Cirio en los medios y la publicidad desde sus 18 años, la cual se encuentra reflejada en sus declaraciones juradas ante la AFIP.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la propia conductora calificó las imágenes como “manipulaciones digitales” y reiteró que jamás recibió intimaciones ni observaciones por inconsistencias patrimoniales por parte de los organismos fiscales.

Cruces de datos, allanamientos y el trasfondo de la causa

La entrega obligada del celular de Cirio se suma a las pericias ordenadas sobre los dispositivos de su segundo exesposo, Elías Piccirillo —quien otorgó sus claves en su domicilio de Banfield, donde cumple prisión domiciliaria, aunque el material no fue hallado allí—, y al secuestro preventivo de 19 mil dólares y armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, durante un allanamiento en Palermo. Al no encontrarse las filmaciones en los teléfonos de los implicados, la Justicia le requirió formalmente las copias de los archivos originales al diario La Nación, medio que difundió la primicia.

Toda esta batería de medidas se acopla al análisis patrimonial integral ordenado por el fiscal Sergio Mola que abarca a Insaurralde, a la modelo Sofía Clerici y a la propia Cirio. Los fiscales sostienen que existe una abierta desproporción entre los ingresos del exintendente de Lomas de Zamora como funcionario público y su evolución de bienes; sospecha que se inició en septiembre de 2023 con el escándalo del “Yategate” en Marbella y que, tras los peritajes patrimoniales iniciados en marzo de este año, ya derivó en un pedido formal de declaración indagatoria para el político y sus presuntos testaferros.