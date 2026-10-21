“Como un pajarito”: la tajante respuesta de Maru Botana a las críticas por sus insólitas degustaciones en MasterChef Celebrity

La jurado más comentada de la televisión rompió el silencio tras la catarata de memes y críticas que provocaron sus particulares devoluciones. En las últimas horas, Maru Botana se desentendió de los cuestionamientos por su manera de degustar los platos en MasterChef Celebrity, asegurando que come en pequeñas proporciones.

El desempeño de Maru Botana en el estrado de MasterChef Celebrity no deja a nadie indiferente. La cocinera, que debutó como jurado estable acompañando a Damián Betular y Germán Martitegui, quedó en el ojo de la tormenta luego de que los usuarios viralizaran secuencias donde separa ingredientes con los cubiertos o finge probar las preparaciones antes de dar su veredicto.

La gota que derramó el vaso ocurrió durante una de las últimas galas de eliminación, cuando el participante Campi presentó unas empanadas de mondongo con salsa. Los espectadores notaron que la chef revisó el relleno con el cubierto y probó un poco de salsa con la punta del tenedor, sin llegar a morder la masa de la empanada.

“Como poquito igual que un pajarito”

Consultada en una entrevista televisiva por las burlas y recopilaciones que inundan plataformas como X y TikTok, la pastelera se mostró desentendida del revuelo digital:

La explicación de las porciones: “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones. Yo como muy poquito, como un pajarito”, justificó la jurado.

El respaldo de su trayectoria: Ante la repregunta por la famosa prueba de la empanada de mondongo, Maru Botana defendió con firmeza su método evaluativo: “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal” .

El clima de trabajo: Pese al revuelo mediático, aseguró estar disfrutando al máximo el certamen: “Es la primera vez que estoy como estable y estoy súper contenta. Los chicos son un amor, Wanda, el elenco. Lo estoy disfrutando muchísimo”.

Tristeza por el ciberacoso a un participante de 9 años

La chef también se refirió al dramático episodio que involucra a Toto, un niño de 9 años que participa en la edición infantil de MasterChef Junior. El pequeño debió publicar un desgarrador video rogando que detuvieran los mensajes de odio en su contra, luego de una prueba en equipos donde cuestionó la hamburguesa de su compañera Ámbar.

“La verdad que lo sentimos un montón. No estamos preparados para estas cosas. La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal. Para los chicos es venir a jugar; no hay malos”, reflexionó Maru Botana sobre el angustiante pedido de paz que realizó el participante detrás de cámara.

Seguí los momentos más polémicos de la cocina, las recetas de los famosos y toda la cobertura del certamen a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.