¡Colaboración bomba! Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo estrenaron su esperado tema “Con vos”

El panorama de la música nacional sumó una alianza sin precedentes. Lali Espósito, Gustavo Santaolalla y la emblemática agrupación Bajofondo unieron sus talentos y lanzaron “Con vos”, un proyecto colaborativo que cruza géneros y generaciones. Acompañado por una impactante propuesta audiovisual dirigida por Tomás García con guiños sociales y futuristas, el estreno ya comenzó a marcar tendencia en todas las plataformas digitales.

La industria musical argentina volvió a ser escenario de un acontecimiento histórico. En una fusión tan inesperada como potente, la estrella del pop Lali Espósito unió su voz con la del laureado compositor Gustavo Santaolalla y la vanguardia sonora de Bajofondo para presentar su nueva canción titulada “Con vos”.

La confirmación del proyecto llegó de forma conjunta a través de las plataformas digitales de los protagonistas, donde compartieron los primeros adelantos visuales y fijaron la cita para el lanzamiento oficial que vio la luz anoche.

Una propuesta audiovisual de impronta futurista

Más allá del impacto musical que supuso reunir a referentes de distintas vertientes del arte argentino, el proyecto desembarcó acompañado de una ambiciosa producción en formato videoclip.

Bajo la dirección del realizador Tomás García, la pieza audiovisual desplegó una estética marcadamente futurista e innovadora. Asimismo, el desarrollo de las imágenes incorporó sutiles referencias sociales y políticas, aportando una dimensión narrativa profunda que complementó la propuesta conceptual del tema.

Un lanzamiento que revoluciona las redes

El anuncio oficial estuvo acompañado por una frase contundente que encendió de inmediato las redes sociales: “Con vos. Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo. Un film de Tomás García. Estreno el jueves 15 de octubre a las 21”.

Tras concretarse el estreno anoche a las 21:00 hs, los fanáticos del pop y del tango electrónico invadieron las plataformas digitales para celebrar la obra completa, la cual ya acumula miles de reproducciones y comentarios de entusiasmo.