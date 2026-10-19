¡Cambio de reglas en MasterChef Celebrity! Por qué hay gala de eliminación este lunes y quiénes corren peligro

En una jornada atípica para la televisión, la pantalla de El 9 Televida vivirá una noche de tensión máxima con una gala de eliminación reprogramada. Tras los ajustes de grilla provocados por el gran debut de la versión infantil del certamen, la conducción de Wanda Nara enfrentará a los famosos a una jornada decisiva este lunes 19 de octubre. Con Marta Fort a salvo en el balcón, varias figuras clave de la farándula quedaron en la cuerda floja y con riesgo de abandonar las cocinas.

El reality gastronómico más visto del país se prepara para romper con su esquema habitual. Este lunes 19 de octubre, la competencia conducida por Wanda Nara no dará tregua y definirá al tercer eliminado de la temporada en una gala atípica que promete picos de rating.

La decisión de trasladar la gala de expulsión del domingo al lunes se debió a un reordenamiento de la grilla televisiva. El esperado estreno de MasterChef Junior del viernes obligó a desplazar la gala de “última chance” al domingo por la noche y a fijar la definición definitiva para el inicio de esta semana.

Quiénes son los famosos en riesgo de eliminación

La compleja consigna del domingo —donde debieron cocinar platos salados para bodas o propuestas dulces para velorios— dejó un panorama sumamente ajustado. Tras el veredicto del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, únicamente Marta Fort logró salvarse y subir al balcón tras un festejo eufórico que desató las chicanas de los chefs.

En contraposición, una larga lista de participantes no consiguió convencer al tribunal y deberá vestir el delantal negro en la gala de esta noche:

Lizy Tagliani, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo: Quedaron seriamente comprometidas tras no alcanzar el nivel esperado en la prueba del domingo.

Nazareno Casero, Mike Amigorena y Sebastián Presta: Enviados directamente a la instancia crítica por fallas técnicas en sus platos.

Edith Hermida, La China Ansa, Diego Ramos y Campi: Sumados al grupo de riesgo tras no lograr el beneficio del balcón.

El antecedente de los caídos y el éxito en la audiencia

El eliminado de esta noche se sumará a la lista que ya inauguró Pachu Peña en la primera semana, seguido por la periodista Paula Trápani, quien debió despedirse el fin de semana anterior tras presentar un plato de arroz con calamares que no convenció al jurado.

Pese a los cambios de días y horarios, el formato mantiene un liderazgo imbatible en la audiencia. La emisión del domingo de la “última chance” volvió a liderar holgadamente el prime time en plena celebración del Día de la Madre, alcanzando picos de 11,8 puntos de rating.

No te pierdas la definición de MasterChef Celebrity, este lunes a la noche por la pantalla de El 9 Televida.