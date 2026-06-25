“Brown is the new black”, el marrón conquista la tendencia

De las pasarelas al asfalto, las tonalidades cacao, café y avellana se consolidan como el nuevo eje del diseño cosmético. Así la tendencia brown ,esta gama orgánica desplaza la rigidez del negro absoluto para proponer una sofisticación cálida, versátil y profundamente contemporánea.

El sistema estético global asiste a un cambio de paradigma cromático. Durante décadas, el negro funcionó como el dictador indiscutido de la elegancia, el recurso seguro e infalible tanto en el vestuario como en el diseño de maquillaje. Sin embargo, las tendencias actuales han encontrado un nuevo centro de gravedad en la calidez de la tierra: el denominado “brown” impulsado por el arrollador éxito de matices virales como el Mocha Mousse, el marrón ha dejado de ser un tono secundario para convertirse en el nuevo neutro absoluto.

Esta transición no es casual; responde a una búsqueda colectiva de naturalidad y fluidez, donde los contrastes gráficos y duros ceden su lugar a una armonía cromática mucho más orgánica.

Maquillaje: La mirada y los labios bajo el efecto café

La mayor revolución de esta tendencia se libra en las rutinas de maquillaje diario, donde el marrón opera como un corrector de suavidad. La búsqueda de un rostro fresco y descansado ha llevado a los diseñadores de cosméticos a reformular sus básicos:

Mirada difuminada: Las máscaras de pestañas en tonos café y los delineadores color chocolate reemplazan la tinta negra. El beneficio es inmediato: aportan volumen, profundidad y definición a la mirada, pero eliminan la rigidez visual, evitando marcar las líneas de expresión y logrando un aspecto moderno y rejuvenecido.

Labios esculturales: Los labiales cacao, caramelo y avellana dominan la escena. Ya sea en texturas mate de alta costura o en acabados de alto brillo (glossy) enriquecidos con activos hidratantes, estos tonos inyectan una calidez inmediata a la piel, adaptándose con una versatilidad asombrosa a cualquier fototipo.

Uñas y cabello: continuidad material

El fenómeno del marrón se despliega con la misma fuerza en las manos y la coloración capilar. En el universo de la manicuría, los esmaltes mocha y avellana se posicionan como la alternativa sofisticada a los rojos históricos o los clásicos nudes, ofreciendo una terminación pulida que dialoga a la perfección con la joyería dorada y los textiles invernales.

Por otra parte, en cuanto al cabello, los castaños ricos, los chocolates profundos y las luces mocha ganan terreno de manera irreversible. Las consumidoras actuales exigen tratamientos que no esclavicen sus agendas; en este sentido, las coloraciones basadas en la gama del marrón aportan un brillo tridimensional, movimiento y densidad visual al cabello, con la ventaja estratégica de requerir un mantenimiento infinitamente menor que los rubios platinados o los negros azabache. Apostar por el marrón demuestra que el verdadero refinamiento contemporáneo no radica en el contraste estridente, sino en la maestría de saber usar los tonos de la naturaleza, para potenciar la propia identidad.