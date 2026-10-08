¡Bomba musical! Travis Scott, Charli XCX y TINI encabezarán el Lollapalooza Argentina 2027

La espera terminó para los fanáticos de la música en vivo. Se reveló de manera oficial el Line Up de la duodécima edición del Lollapalooza Argentina 2027, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo en el icónico Hipódromo de San Isidro.

Los rumores quedaron atrás y la grilla oficial del Lollapalooza Argentina 2027 ya es una realidad. Producido por DF Entertainment, el festival más convocante del país regresará al Hipódromo de San Isidro para tres jornadas consecutivas de puro pop, rock, hip hop y electrónica.

Con cinco cabezas de cartel de calibre internacional y el debut estelar de Tini Stoessel en lo más alto del cartel, la 12ª edición promete ser un hito cultural tras el éxito mundial de su gira FUTTTURA.

Un cartel estelar: del rap al rock británico

La nómina principal se destaca por la diversidad de estilos y la llegada de producciones de gran escala:

Travis Scott: En su tercera visita a la Argentina, el rapero estadounidense llega como la figura determinante del hip hop global.

Charli XCX: La estrella británica desembarcará tras revolucionar el pop contemporáneo y brillar en la edición de Chicago.

The Killers & David Guetta: Las leyendas de Las Vegas aportarán los grandes himnos del rock del milenio, mientras que el DJ francés desplegará su impactante The Ultimate Monolith Show.

Grandes regresos y debuts: La primera línea se completa con el ansiado retorno de Queens of the Stone Age tras nueve años, junto a The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y la revelación del pop neoyorquino, Sombr.

La segunda línea mantendrá el ritmo con potentes figuras como The Prodigy, Dominic Fike, RAYE, Cage the Elephant, Leon Bridges, Lola Young y exponentes de la electrónica como Four Tet, Marlon Hoffstadt y Boys Noize.

El talento argentino, en el centro de la escena

Más allá de la consagración de TINI como headliner, la representación nacional abarcará todas las jornadas con propuestas vanguardistas y populares:

Dillom: Presentará La Nueva Violencia , su tercer álbum de estudio con el que explora sonidos de Post-Punk, new wave y rock.

Usted Señalemelo: El trío mendocino dirá presente con Términos & Condiciones, su cuarto disco caracterizado por un pulso electrónico y synth pop.

Cumbia y nueva generación: Destaca la participación de Un Poco de Ruido, el fenómeno que reinventó la cumbia en redes, junto al grupo Pop K4OS, Broke Carrey, Juana Rozas, Las Sombras, entre otros.

Entradas y abonos para el festival

A la espera del anuncio de la grilla día por día, los abonos para las tres jornadas continúan a la venta a través de la plataforma AllAccess, con opciones de financiación en hasta 6 cuotas sin interés.