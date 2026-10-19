Bahar acorralará a Harun para evitar el desastre en el hospital

El drama médico que cautiva las noches de Mendoza alcanzará picos de altísima tensión entre este lunes y martes por la pantalla de El 9 Televida. Con Uras y Seren en el centro de las miradas y el hospital al borde del colapso, Bahar tomará las riendas de la situación y no dudará en encarar a Harun.

Las noches de El 9 Televida se convulsionarán con uno de los momentos más decisivos y electrizantes de Bahar. En los capítulos que se emitirán entre este lunes y martes, la trama de la exitosa novela turca dará un giro crucial cuando las imprudencias de Maral amenacen con destruir la reputación del centro médico y la estabilidad de varias vidas.

Consciente de los peligros que acechan a Seren y a Uras, Bahar decidirá abandonar la cautela y tomará una postura sumamente firme desde el despacho del jefe médico.

Un cruce tenso y la advertencia a Maral

Antes de que la joven abandone la oficina, Bahar será muy clara al remarcarle que sus actos no solo afectarán a Uras y a Seren, sino que también terminarán arrastrando al propio Harun. Frente al malestar de Maral cuando la protagonista mencione el vínculo consanguíneo que las une, Bahar cortará cualquier intento de evasión: le dejará en claro que no le importan las etiquetas, sino que se mantenga en absoluto silencio hasta que el conflicto encuentre una salida.

“Sí, te estoy amenazando”: el ultimátum a Harun

Una vez a solas con Harun, la temperatura del encuentro aumentará considerablemente. Ya al tanto de toda la verdad sobre el origen del problema, Bahar le señalará la evidente realidad: Maral busca desesperadamente su atención debido al constante distanciamiento que él mantiene con ella.

Aunque Harun intentará restar importancia al asunto utilizando su habitual ironía, la protagonista no le dará margen para el juego. Le exigirá de manera categórica que vigile a la residente y controle cada uno de sus movimientos para evitar que todo salte por los aires.

Sorprendido por la contundencia de sus palabras, él le preguntará sin rodeos si lo está amenazando, a lo que Bahar responderá con una frialdad y seguridad impactantes: sí, lo estará amenazando.

Seguí el minuto a minuto de esta apasionante historia, los avances exclusivos de tus ficciones favoritas en la pantalla de El 9 Televida.