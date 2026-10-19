Así fue el emocionante arranque de MasterChef Junior por El 9 Televida

La cocina más famosa de la televisión argentina abrió nuevamente sus puertas para recibir al talento infantil. Con la conducción de Verónica Lozano y un jurado de lujo integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, esta nueva entrega de MasterChef Junior desembarcó en la pantalla con 14 pequeños cocineros listos para sorprender.

El esperado regreso de MasterChef Junior ya es una realidad. Este viernes se encendieron los fuegos de la competencia infantil que promete conquistar a las familias mendocinas semana a semana a través de la pantalla de El 9 Televida.

Bajo la calidez de Verónica Lozano en la conducción, el ciclo presentó a su jurado integrado por los reconocidos chefs Germán Martitegui y Maru Botana, acompañados por la suma de Ian Lucas (último ganador de la edición Celebrity). “Nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos a aprender a cocinar, vamos a conocer a unos participantes deliciosos… todo esto en familia”, celebró la conductora en su apertura.

El primer desafío y la búsqueda del delantal

En esta nueva entrega, 14 niños y niñas fanáticos de la gastronomía se convirtieron en los grandes protagonistas de las cocinas. Tras romper una piñata grupal y recibir sus correspondientes delantales, los pequeños debieron enfrentarse a su primer gran reto culinario: preparar hamburguesas smash caseras acompañadas de papas chips y una salsa de autor.

A lo largo de la velada, las estaciones de cocina se llenaron de risas, emoción, trabajo en equipo y una sorprendente autonomía por parte de las duplas participantes.

Dónde y cómo ver la competencia multiplataforma

Fruto de una importante alianza de producción y distribución internacional junto a Boxfish y Banijay Rights, el certamen cuenta con una amplia red de emisión para no perderse ningún detalle:

Televisión y streaming en vivo: Cada episodio de estreno se emite en la pantalla de El 9 Televida y, en simultáneo, a través de la plataforma Max (HBO Max).

Señales de cable: Cada emisión desembarca al día siguiente en TNT, mientras que a la semana siguiente se emite en Discovery Home & Health con maratones especiales.

Cobertura Digital: La experiencia incluye reacciones en vivo mediante Streams Telefe, con un React conducido por Juli Castro y Mernuel cada viernes a partir de las 21:00 hs.

Seguí todas las novedades, los mejores momentos y las instancias decisivas de MasterChef Junior a través de la pantalla de El 9 Televida.