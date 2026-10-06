Arrancó la segunda semana de MasterChef Celebrity: entre bicicletas, baguettes y un palito sin filtro de Wanda a Icardi

La competencia culinaria más vista del país no da tregua. Este lunes arrancó la segunda ronda de MasterChef Celebrity por El 9 Televida con una gala ambientada íntegramente en la noche parisina. Luego de enviar un afectuoso saludo a Pachu Peña —primer eliminado del ciclo—, la conductora Wanda Nara se robó la atención con una declaración filosa vinculada a su historia personal.

La segunda semana de MasterChef Celebrity comenzó con pura adrenalina y momentos desopilantes en la pantalla de El 9 Televida. Con una ambientación rutilante inspirada en París, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de tirarle un nuevo dardo a Mauro Icardi al recordar su paso por la capital francesa. Mientras tanto, los diez participantes debieron enfrentarse a una prueba caótica: pedalear en bicicleta para conseguir el pan de sus preparaciones, en una gala donde Sebastián Presta corrió con una ventaja clave.

Aprovechando la temática francesa del estudio, la empresaria recordó los tres años que vivió en París cuando Mauro Icardi jugaba en el PSG y sorprendió a todos con su reflexión: “No aprendí francés en los tres años que viví allá. Es como que borré esa etapa de mi vida, necesito hoy recordar cosas lindas así que hoy capaz puedo tener buenos recuerdos de este lugar”, disparó sin rodeos frente a las cámaras.

Desafío sobre ruedas: pedalear a cambio de la baguette

Tras el picante inicio, ingresaron a la cocina Pablo Giralt, Mike Amigorena, Diego Ramos, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Alejandro Lerner, Grego Rossello, la “Negra” Vernaci, Campi y Karina Mazzocco para conocer la consigna de la noche.

Al levantar las cajas misteriosas, los famosos se encontraron con cascos en lugar de ingredientes. Maru Botana fue la encargada de anunciar el plato a preparar: un sándwich en baguette entera con carne cocida, vegetales variados, un aderezo elaborado y su correspondiente guarnición.

Sin embargo, el ingrediente principal no estuvo servido en bandeja. Damián Betular explicó la dinámica del caótico reto:

La prueba física: En los 60 minutos totales de cocina, los participantes debían turnarse para subirse a una bicicleta fija y pedalear durante tres minutos obligatorios para conseguir su baguette.

El mercado abierto: La despensa permaneció disponible durante toda la hora para permitir el armado continuo de las preparaciones.

El gran beneficio para el portador de la medalla dorada

El caos organizativo para turnarse en las bicicletas afectó a casi todos los competidores, con una sola excepción. Sebastián Presta, al consagrarse como el ganador de la medalla dorada durante la primera semana de competencia, obtuvo el beneficio exclusivo de eludir el esfuerzo físico y recibir su pan sin necesidad de subir a pedalear.

Los mejores platos de esta caótica velada asegurarán su pase a la noche de beneficio, mientras que las preparaciones menos logradas enviarán a sus creadores a la temida gala de última oportunidad.

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