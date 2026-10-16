“¡Andate con Yanina Latorre!”: el picante y tenso cruce entre Georgina Barbarossa y Pía Shaw en A la Barbarossa

Un momento de alta tensión contenido entre risas e ironías se vivió este viernes durante la emisión de A la Barbarossa. La discusión por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi derivó en un acalorado ida y vuelta entre Georgina Barbarossa y Pía Shaw, luego de que la panelista cuestionara el rumbo del debate.

La mañana televisiva de este viernes 16 de octubre sumó un episodio inesperado al aire de A la Barbarossa. Lo que comenzó como un debate habitual sobre el escándalo del momento alrededor de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi derivó en un contundente chispazo entre la conductora del ciclo y una de sus panelistas principales.

El desencadenante se produjo cuando Analía Franchín desvió la atención del tema central para abrir un subtema sobre fotografías íntimas, lo que provocó la reacción inmediata de Pía Shaw.

“¡Este programa me perjudica!”: el reclamo que encendió la mecha

Al notar la derivación del tema sobre la expareja de músicos, Shaw increpó a su compañera de equipo: “¿Qué tienen que ver Emanuel y Julieta con la información que estás dando? ¡Este programa me perjudica!”, lanzó la periodista entre risas, pero con evidente tono de reproche.

El comentario no pasó desapercibido para Georgina Barbarossa, quien recogió el guante de inmediato y salió al cruce de forma tajante: “¡Andate con Yanina Latorre, tomatela! ¡Acá te dejamos hablar mucho más! ¿Acaso no tenés un protagonismo absoluto porque te doy la derecha, siempre?”, disparó sin rodeos la conductora.

MasterChef, chicanas y la “amenaza” de Pía Shaw

Buscando cambiar la página del tenso momento, Pía intentó encauzar la rutina: “¿Podemos hablar de MasterChef Celebrity? ¡El programa más exitoso de la televisión!”. Lejos de aflojar la tensión, la conductora le contestó irónica: “Bueno, dale, ¡hablá de MasterChef ya que estuviste jodiendo toda la mañana!”.

Minutos después, la conductora volvió a chicanearla sugiriendo que se fuera al programa conducido por Yanina Latorre (SQP). Harta de las indirectas, Shaw cerró el ida y vuelta con un aviso que dejó a todos en el estudio sorprendidos: “¿Saben lo que voy a hacer? Todas mis notas que no entren acá las pongo en SQP y listo”, sentenció la panelista marcando cancha.