Acantosis nigricans, el estado dérmico de la pre diabetes: cómo identificarlo

La aparición de zonas engrosadas y oscurecidas en los pliegues del cuerpo suele confundirse erróneamente con una falta de higiene. Sin embargo se advierte que este signo cutáneo llamado acantosis nigricans está relacionado con la diabetes, hígado graso y otras enfermedades. Lo que tenés que saber en esta nota.

El cuerpo humano posee una sofisticada red de señales de alarma para advertir cuando sus procesos internos comienzan a perder el equilibrio. Una de las manifestaciones más visuales y, a la vez, incomprendidas de este sistema de alerta ocurre directamente sobre la piel.

Según explicó Jorge Pujol, médico especialista en obesidad, “es muy común que las personas noten un oscurecimiento progresivo en la zona posterior del cuello, las axilas o los pliegues de las extremidades, asumiendo inicialmente que se trata de suciedad, manchas por el sol o el roce de las prendas. Sin embargo, detrás de esta alteración pigmentaria se esconde un mecanismo metabólico de gran relevancia para la salud preventiva”.

¿Qué es la acantosis nigricans y dónde aparece?

De acuerdo con las explicaciones clínicas del doctor Jorge Pujol, esta condición médica recibe el nombre de acantosis nigricans. No se trata de una enfermedad cutánea en sí misma, sino de un síntoma o signo dermatológico que refleja un desajuste en el metabolismo de los carbohidratos.

“La acantosis nigricans se caracteriza por el desarrollo de zonas de piel oscura, con una textura aterciopelada y un sutil engrosamiento al tacto. Aunque el cuello es la zona más visible y frecuente de consulta, los síntomas y parches oscuros pueden manifestarse en diversas regiones del cuerpo, siempre con predilección por las áreas de flexión y pliegues cutáneos:

El cuello: Especialmente en la nuca y los laterales, simulando una sombra o collar oscuro.

Las axilas: Donde el oscurecimiento suele ser extenso.

Los codos y nudillos: Presentando una textura más rugosa y seca.

La región submamaria y la ingle: Zonas de fricción natural donde la piel se torna grisácea o amarronada”.

La causa oculta: El puente hacia la prediabetes

¿Qué indica realmente este oscurecimiento? El doctor Pujol señala que la acantosis nigricans es un indicador clave de resistencia a la insulina, una condición que precede e inicia el camino hacia la prediabetes y, eventualmente, la diabetes tipo 2. También se vincula al hígado graso. La buena noticia es que si el paciente adelgaza, todo esto es reversible”.

Cuando una persona mantiene una alimentación con exceso de azúcares refinados, harinas y productos ultraprocesados, el páncreas se ve obligado a segregar cantidades industriales de insulina para mantener la glucosa bajo control. “Esta acumulación de insulina en el torrente sanguíneo (hiperinsulinemia) termina estimulando de forma anormal a los receptores de los queratinocitos (las células de la piel) y los fibroblastos. Como consecuencia, estas células se reproducen a una velocidad mayor de la habitual, provocando que la piel se vuelva más gruesa, densa en melanina y con ese característico aspecto aterciopelado. Es, literalmente, el páncreas pidiendo auxilio a través de la piel”, detalló.

El abordaje médico y el tratamiento

Es fundamental comprender que intentar eliminar estas manchas mediante cremas blanqueadoras, exfoliaciones agresivas o remedios caseros es completamente inútil, ya que el problema no se origina en la superficie cutánea. El tratamiento de la acantosis nigricans consiste en sanar el metabolismo desde el interior.

“El principal pilar terapéutico radica en revertir la resistencia a la insulina. Al disminuir los niveles de esta hormona en sangre, las células de la piel recuperan su ritmo natural de crecimiento y las manchas comienzan a aclararse de forma paulatina hasta desaparecer”, argumentó Pujol. Las estrategias médicas de cabecera incluyen:

Reestructuración nutricional: Reducir drásticamente los azúcares, refrescos y carbohidratos refinados, priorizando proteínas, grasas saludables y fibra.

Actividad física regular: El ejercicio de fuerza y cardiovascular mejora de inmediato la sensibilidad celular a la insulina, permitiendo que los niveles hormonales desciendan.

Control médico: En algunos casos, el profesional de la salud puede evaluar el uso de fármacos coadyuvantes para mejorar el entorno metabólico.

La acantosis nigricans no debe vivirse con vergüenza estética, sino como una valiosa oportunidad cronológica. Atendida a tiempo bajo la mirada médica correcta, es una señal que permite cambiar el rumbo de nuestra salud y evitar el desarrollo de patologías crónicas.

El profesional estuvo en Cada Día. Mirá la nota