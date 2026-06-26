Abrigos que marcan el pulso anti-frío

Con la llegada de los días más fríos del año, las prendas exteriores abandonan su rol estrictamente utilitario para consolidarse como el manifiesto estético definitivo de la temporada. Entre el pulso nostálgico del street style y el purismo de las pasarelas, el diseño de este año propone abrigos con texturas envolventes, volúmenes con carácter y una paleta cromática de profunda sofisticación urbana.

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