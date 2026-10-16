A remate: Wanda Nara liquida la número 9 de Icardi a $20.000 y desata un nuevo escándalo

Wanda Nara volvió a hacer honor a la premisa de monetizar cada capítulo de su vida personal. Tras la reciente sentencia de divorcio en Italia y luego de que salieran a la luz las imágenes de Mauro Icardi junto a la China Suárez en Miami, la empresaria abrió el baúl de los recuerdos y puso a la venta en su tienda virtual la icónica camiseta número 9 que el delantero lució en la Selección Argentina

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene tregua y suma capítulos insólitos día a día. Luego de confirmarse la sentencia de divorcio y en medio de un clima tenso por los conflictos legales que arrastran desde hace años, la conductora de la televisión argentina sorprendió a sus seguidores con un movimiento comercial lleno de ironía y provocación.

A través de su sitio oficial de indumentaria, la mediática puso a la reventa un artículo de alto valor simbólico y deportivo: la camiseta titular de la Selección Argentina con el dorsal 9 y el apellido Icardi en la espalda, correspondiente al paso del atacante por el conjunto nacional entre 2013 y 2018.

“Remera Original Exjugador”: el letal detalle en la tienda virtual

Más allá del insólito precio de $20.000 pesos argentinos fijado para la casaca oficial —un monto extremadamente accesible para una prenda de utilería deportiva—, la atención mediática se posó sobre el bautismo del producto en el catálogo digital. Bajo el título de “Remera Original Exjugador”, la empresaria lanzó una chicana directa sobre el presente futbolístico del delantero rosarino.

Para completar el cuadro de provocación que fue analizado en programas de espectáculos como Intrusos, los usuarios detectaron una abismal diferencia de precios dentro de la misma plataforma: mientras la prenda de Icardi se liquida a precio de saldo, una remera estampada perteneciente a L-Gante figura publicada a $180.000 pesos.

La venganza tras la cita en Miami y el cruce con la China Suárez

La decisión de soltar los recuerdos del matrimonio no parece casual. La publicación se produjo pocas horas después de que se conocieran detalles del viaje de Mauro Icardi a Miami junto a Eugenia “China” Suárez, un episodio que volvió a encender las alarmas de la farándula.

Curiosamente, durante la misma estadía en Estados Unidos, la propia China Suárez protagonizó un tenso cruce viral en un local de indumentaria al ser grabada y comparada con Wanda por comprar en una tienda económica. La actriz no tardó en responder con un filoso mensaje en redes: “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”.

De esta manera, la tienda online de la empresaria se transformó en el nuevo escenario de una batalla mediática donde las pertenencias del pasado se convierten en picantes indirectas en dólares y pesos.