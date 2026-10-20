¡A los botes! Nazareno Casero se sacó el delantal y sonrojó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La cocina más famosa de la televisión vivió un momento desopilante que rozó la censura y desató risas incontrolables en el estudio. Durante una de las galas más descontracturadas de MasterChef Celebrity, Nazareno Casero sorprendió a todos al quitarse el delantal y mostrar la diminuta prenda con la que se presentó a cocinar.

Hay noches donde los participantes deciden jugarse el todo por el todo para sobrevivir en el certamen, y otras donde directamente deciden perder la vergüenza. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la última emisión de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida, cuando Nazareno Casero se plantó ante el estrado convertido en un bañero sin filtro.

Con un “concepto veraniego” hiperminimalista que combinó ojotas de marca, musculosa gris y un traje de baño al límite, el actor sonrojó a Wanda Nara y bautizó su propuesta como Mondongo Beach, en una noche desopilante por la pantalla de El 9 Televida.

El participante ingresó con paso firme, lentes oscuros y ojotas (catalogadas por él mismo como “Versaches”). Pero el verdadero impacto llegó cuando decidió quitarse el delantal y exhibir un diminuto traje de baño que dejó sin palabras y ruborizada a la propia Wanda Nara.

“¿Viniste en calzones?”: el debate hot por el look playero

Lejos de lucir la clásica indumentaria de cocinero, el participante desfiló semidesnudo ante la mirada atónita del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, provocando una catarata de chistes en vivo:

Wanda Nara, entre la duda y el rubor: “¿Qué? ¿Viniste en calzones?”, lanzó la conductora visiblemente sorprendida al ver lo que llevaba debajo del delantal.

La explicación de Nazareno Casero: “No, no, es un concepto veraniego. Les presento ‘Mondongo Beach'”, replicó el participante entre risas, asegurando que la prenda parecía más chica de adelante porque posee “cierto piernaje”.

El toque de alta costura: Ante las bromas por el diminuto tamaño de la malla, el actor chicaneó con soltura: “Mis ojotas son Versace. Y la malla también… es traje de baño”.

De la audaz propuesta a los elogios de Martitegui

Más allá del insólito desfile —que incluyó abanicos improvisados con las manos porque “le dio calor la situación”—, el plato debía ser evaluado seriamente. Nazareno Casero preparó un chicharrón de mondongo acompañado por una ensalada de repollo, cebolla de verdeo, manzana verde y mayonesa casera.

A pesar de las risas iniciales, la preparación sorprendió para bien a los jueces:

Germán Martitegui: Le elogió el punto de cocción y la crocantez: “Es un buen prototipo. Agarraste la parte más difícil, la ensalada es original y sabrosa, y la mayonesa le queda muy bien. Disfrutá, este plato lo hice para vos, para que disfrutes de la playa” .

Damián Betular: Culpó a la malla por la nota final con pura ironía: “El plato creo que estaba bueno, pero bueno… puede ser que la malla haya ayudado”.

Antes de despedirlo para que regrese a su estación, Wanda Nara cerró la velada entre risas y advertencias: “Me dan miedo las próximas performances de este participante. Nazareno, gracias, te puedes vestir, por favor”.

Reviví las recetas más insólitas, los momentos más divertidos y todo el color de MasterChef Celebrity a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.